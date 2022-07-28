«كيرة والجن» يواصل تصدره لشباك التذاكر المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل فيلم «كيرة والجن» تصدره لشباك التذاكر المصرية، منذ طرحه في 30 يونيو الماضي، حيث حقق، الأربعاء، مليونا و102 ألف و956 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه إلى 89 مليونا و186 ألفا و489 جنيها.

فيلم «كيرة والجن» مستوحى من رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وتامر نبيل.

الاحتلال الإنجليزي

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف قصصا حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «بحبك» بطولة تامر حسني الذي حقق، الأربعاء، 658 ألفا و616 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه بعد ثلاثة أسابيع من عرضه إلى 40 مليونا و16 ألفا و980 جنيها.

الفيلم يشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدي الميرغنى، هدى المفتي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، تميم عبده، سمر متولي، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

وثالثا جاء فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، حيث حقق، الأربعاء، 724 ألفا و884 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه بعد الأسبوع الثالث لعرضه إلى 33 مليونا و339 ألفا و576 جنيها.

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ويشارك في بطولة الفيلم، محمد سلام، هدى المفتي، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولي، محمد ثروت، محمد لطفي، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.