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الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد «خلينا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 12:18 مساء
الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد «خلينا» (فيديو)
الأردني لؤي حجازين خلال حفله بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)
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أحيا المطرب الأردني لؤي حجازين أولى حفلاته الغنائية بالقاهرة، وذلك على مسرح الساقية بالزمالك (وسط القاهرة).

وفاجأ لؤي جمهوره المصري بافتتاحه حفل الفنان الأردني عزيز مرقة، وقدم خلاله توليفة من أشهر أغنياته «اسمك» و«أنا وانتي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور خلال تأديته أغنيته الشهيرة «محلاكي»، وفقا لبيان.

ويتواجد لؤي حاليًا في مصر للاحتفال بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد «خلينا»، الذي يضم 8 أغنيات، أطلق منها ثلاثة كليبات مصورة، منها «ليه» و«اسمك»،جرى تصويرها في العاصمة الأردنية عمان.

ويجسد لؤي خلال أغنيات الألبوم تجارب حياتية شخصية، حيث تحكي كل أغنية مرحلة معينة من حياته الخاصة، بحيث تحمل «تيمة» الألبوم حكايات مترابطة بأغنيات منفصلة، ويقدم خلاله هوية موسيقية جديدة له تعتمد على حالة موسيقى الثمانينيات مع مزيج من الموسيقى الإلكترونية وموسيقى الفانك والروك.

وينتهي لؤي حجازين حاليًا من وضع لمساته الأخيرة على مشروع أجدد أغنياته المصورة من الألبوم، التي يجري تسجيلها وتصويرها في القاهرة، كما يسعى للاحتفال بالألبوم عبر جولة حفلات عربية بدأها من مصر ويمر خلالها بين الأردن وعدة محطات عربية خلال موسم الصيف.

لؤي حجازين مغنٍ وملحن ومؤلف موسيقي وعازف كيبورد أردني، بدأ رحلته الغنائية منذ قرابة خمس سنوات، عرف في الساحة الموسيقية الأردنية بكونه عضوًا أساسيًا في فرقة الفنان عزيز مرقة، لكنه قرر الانطلاق في مشواره الفني المنفرد بمشروعه الخاص، وأطل على الجمهور الأردني والعربي كل فترة بأغنية منفردة جديدة، منها «أنا وأنتي»، و«ملاك»، وتنقل بين عدة ألوان موسيقية حتى استقر على نوع موسيقى «الإندي بوب».

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