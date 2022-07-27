شيرين رضا تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكان

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك الفنانة المصرية شيرين رضا في احتفالية خاصة يقيمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية؛ لمناسبة اليوم العالمي للسكان تحت شعار «عالم يسكنه 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل يتسم بالقدرة على التكيف واغتنام الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع».

وتلقي هذه الفعالية الضوء على كيفية إيجاد مسارات استباقية وتحويلية للازدهار في عالم يشهد تغيرا ديموغرافيا سريعا، وفقا لبيان.

إضافة إلى خطاب الفنانة شيرين رضا، يتحدث في الفعالية كل من الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن «كوفيد-19».

يشار إلى أن شيرين رضا تهتم بالتوعية بالأنشطة الإنسانية، واختارتها الجمعية المصرية للأوتيزم لتكون سفيرة لحملة «إيد بتسلم إيد» العام 2019، والتي تقام سنويا للتوعية بالتوحد في مصر.

كما أن شيرين من أكبر المناصرات لحقوق الحيوان في مصر، وتقود حملات متواصلة لمنع تعذيب كلاب الشوارع كما تقوم بجمع التبرعات لمؤسسة حماية الحيوان.