Atwasat

الحصادي يحاضر عن «مراتب عسر الترجمة»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأربعاء 27 يوليو 2022, 01:41 مساء
الحصادي يحاضر عن «مراتب عسر الترجمة»
الدكتور نجيب الحصادي (بوابة الوسط)
alwasat radio

نظم مجمع اللغة العربية، الثلاثاء، محاضرة للدكتور نجيب الحصادي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنغازي، بعنوان «في مراتب عسر الترجمة»، أدارها الدكتور محمد بالحاج نائب رئيس الجمع، وهي محاولة لوضع نوع من التراتبية بين الأجناس المترجمة من حيث الصعوبة.

وأشار في ورقته إلى أن فعل الترجمة له مراتب يراكم العسر في كل مرتبة منها، مؤكدا أن ترجمة النصوص الفلسفية والموسوعية تحديدا من أصعب الأجناس الأدبية على الترجمة على الإطلاق.

وأوضح أن هناك من يرى استحالة الترجمة أساسا، ويعد الفيلسوف الأميركي ويلادر كواين أبرز الذاهبين لهذا الاتجاه، حيث ينكر بالمطلق وجود أي ترجمة صحيحة لأي جملة بأي لغة إلى أي جملة كما ينكر وجود ترادف في اللغة.

- وزارة الثقافة تكرم الأكاديمي والكاتب والمترجم نجيب الحصادي

واعتبر المحاضر أن كواين من أبرز أنصار النزعة السلوكية، وعنده السبيل الوحيد لرصد معاني الألفاظ هو مراقبة سلوك مستخدميها.

ولفت الانتباه إلى أنه لو تحرى كواين الدقة لما أنكر وجود تراجم صحيحة، بل اقتصر بإنكار درايتنا عن وجودها، ذلك أن حجته تثبت في أفضل الأحوال أن كل ترجمة تأويل، هذا بذاته لا يحول دون وجود تأويلات صحيحة، وبيان هذا أنه لا يلزم عن كون سبيلنا الوحيد للدراية بالمعاني التي تدور في أخلاد الآخرين، هي ما يصاحب أقوالهم من سلوكيات.

الدكتور َحمد بالحاج نائب رئيس المجمع، يمين (بوابة الوسط)
الدكتور َحمد بالحاج نائب رئيس المجمع، يمين (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تستضيف النسخة المقبلة من «يوروفيجن» بدل أوكرانيا
بريطانيا تستضيف النسخة المقبلة من «يوروفيجن» بدل أوكرانيا
الفلسطينية بانه تشارك في مهرجان «جرش الموسيقي» بالأردن
الفلسطينية بانه تشارك في مهرجان «جرش الموسيقي» بالأردن
لائحة المتنافسين على «بوكر» الأدبية ضمت أصغر المرشحين وأكبرهم في تاريخها
لائحة المتنافسين على «بوكر» الأدبية ضمت أصغر المرشحين وأكبرهم في ...
الخميس.. عليا تجتمع مع حسن شاكوش في الساحل الشمالي
الخميس.. عليا تجتمع مع حسن شاكوش في الساحل الشمالي
مفيدة جبران توقع «العلاقات الليبية الفرنسية» في ضيافة محمود بي
مفيدة جبران توقع «العلاقات الليبية الفرنسية» في ضيافة محمود بي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك...
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
المزيد
«تائهون» لنزار السعيدي في مهرجان «الحمامات الدولي» (صور)
«تائهون» لنزار السعيدي في مهرجان «الحمامات الدولي» (صور)...
«الطيوب» تحتضن حفل توقيع «هيرودوت»
«الطيوب» تحتضن حفل توقيع «هيرودوت»...
الحصادي يحاضر عن «مراتب عسر الترجمة»
الحصادي يحاضر عن «مراتب عسر الترجمة»...
مفيدة جبران توقع «العلاقات الليبية الفرنسية» في ضيافة محمود بي
مفيدة جبران توقع «العلاقات الليبية الفرنسية» في ضيافة محمود ......
الخميس.. عليا تجتمع مع حسن شاكوش في الساحل الشمالي
الخميس.. عليا تجتمع مع حسن شاكوش في الساحل الشمالي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط