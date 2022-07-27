الحصادي يحاضر عن «مراتب عسر الترجمة»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

نظم مجمع اللغة العربية، الثلاثاء، محاضرة للدكتور نجيب الحصادي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنغازي، بعنوان «في مراتب عسر الترجمة»، أدارها الدكتور محمد بالحاج نائب رئيس الجمع، وهي محاولة لوضع نوع من التراتبية بين الأجناس المترجمة من حيث الصعوبة.

وأشار في ورقته إلى أن فعل الترجمة له مراتب يراكم العسر في كل مرتبة منها، مؤكدا أن ترجمة النصوص الفلسفية والموسوعية تحديدا من أصعب الأجناس الأدبية على الترجمة على الإطلاق.

وأوضح أن هناك من يرى استحالة الترجمة أساسا، ويعد الفيلسوف الأميركي ويلادر كواين أبرز الذاهبين لهذا الاتجاه، حيث ينكر بالمطلق وجود أي ترجمة صحيحة لأي جملة بأي لغة إلى أي جملة كما ينكر وجود ترادف في اللغة.

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واعتبر المحاضر أن كواين من أبرز أنصار النزعة السلوكية، وعنده السبيل الوحيد لرصد معاني الألفاظ هو مراقبة سلوك مستخدميها.

ولفت الانتباه إلى أنه لو تحرى كواين الدقة لما أنكر وجود تراجم صحيحة، بل اقتصر بإنكار درايتنا عن وجودها، ذلك أن حجته تثبت في أفضل الأحوال أن كل ترجمة تأويل، هذا بذاته لا يحول دون وجود تأويلات صحيحة، وبيان هذا أنه لا يلزم عن كون سبيلنا الوحيد للدراية بالمعاني التي تدور في أخلاد الآخرين، هي ما يصاحب أقوالهم من سلوكيات.

الدكتور َحمد بالحاج نائب رئيس المجمع، يمين (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)