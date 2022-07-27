الخميس.. عليا تجتمع مع حسن شاكوش في الساحل الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط

تحيي المطربة عليا حفلا غنائيا، الخميس، في الساحل الشمالي ضمن حفلات صيف 2022.

ومن المقرر أن تغني أغانيها «أنا حظك»، و«روق علينا» وعدد آخر من الأغاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ويشهد الحفل مفاجأة وهي تقديم ديو يجمع عليا وشاكوش.

وطرحت عليا أخيرا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «أنا حظك» على موقع «يوتيوب» والأغنية من كلمات محمد نصار، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا حظك.. أنا حظك ونادالك أنسى يكونلي بدالك.. مين يجي في جمالك ده أنا كملت الناقص بيك.. تأمر وأنت مكانك تيجي الدنيا عشانك.. ده في عقلك وجنانك قلبي بيجري في ثانية عليك.. أنا عاجناك خابزاك حفظاك عارفاك فاقساك ومربيك.. لأنا دارساك حساك لمساك عاشقاك ميتة فيك.. الوحدة معاك عاجباني مش عايزة الناس أنا تاني».

وطرحت عليا سابقا أغنية «روق علينا» على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب، وحققت الأغنية نجاحا لافتا، كما قدمت قبل ذلك ديو غنائي مع تامر حسني في أغنية «اطمن» إحدى أغاني ألبوم «اخترت صح».

وتعمل عليا حاليا على تسجيل عدد من الأغاني الجديدة لطرحها تباعا خلال الفترة المقبلة، حيث قررت طرحها بشكل مفرد كل فترة حسب الخطة التي وضعتها، إضافة إلى نيتها تصوير أكثر من أغنية على طريقة الفيديو كليب.