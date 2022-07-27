لائحة المتنافسين على «بوكر» الأدبية ضمت أصغر المرشحين وأكبرهم في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

غابت الأسماء الكبيرة عن قائمة المتنافسين على جائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة التي أعلنت، الثلاثاء، وراوحت بين كاتبة في العشرين عن روايتها الأولى، وآخر ثمانيني بات عميد سن المرشحين، وأوضح المنظمون أنهم شاءوا من خلالها التعبير عن «مخاوف كوكب» الأرض.

ولاحظ رئيس لجنة التحكيم نيل ماكغريغور في بيان أن «الكتب الثلاثة عشر تعكس بالطبع مخاوف الكوكب في السنوات الأخيرة وتتيح التفكير فيها»، مشيرا تحديدا إلى الأمراض والمسائل العرقية وقضايا النوع الاجتماعي أو حتى هشاشة النظام السياسي، وفق «فرانس برس».

وباتت الأميركية ليلى موتلي البالغة عشرين عاما أصغر مرشحة للجائزة الأدبية العريقة في تاريخها، عن روايتها الأولى «الزحف الليلي» (Nightcrawling) التي تتناول من خلال قصة الشخصية الرئيسية فيها فشل النظام القضائي الذي يضطهد الشابات السوداوات.

في المقابل، أصبح البريطاني آلن غارنر عميدا للمرشحين بتاريخ الجائزة. واختير غارنر الذي يبلغ 88 عاما في يوم احتفال توزيع الجوائز في أكتوبر المقبل عن روايته «تريكل ووكر» (Treacle Walker).

كذلك شملت قائمة الترشيحات رواية «أشياء صغيرة مثل هذه» (Small Things Like This) القصيرة للكاتبة الأيرلندية كلير كيغان، وهي سبق أن فازت بجائزة «أورويل» للروايات السياسية في منتصف يوليو، وتتناول قصة تاجر أخشاب وفحم في أيرلندا العام 1985.

وضمت اللائحة أيضا أربعة روائيين آخرين سبق أن رشحوا لجائزة بوكر (كان عددهم ستة العام الفائت)، هم نو فيوليت بولاوايو من زمبابوي عن «غلوري» (Glory) والأميركية كارن جوي فاولر عن «بوث» (Booth) والبريطاني غرايم ماكراي بورنيت عن «دراسة حالة» (Case Study) والأميركية إليزابيث ستراوت عن فيلم «أوه وليام!».

شهرة عالمية

وتولت لجنة تحكيم تضم خمسة أعضاء اختيار الأعمال الثلاثة عشر من بين 169 رواية نُشرت في بريطانيا أو أيرلندا ما بين الأول من أكتوبر 2021 و30 سبتمبر 2022. ومن بين الأسماء الثلاثة عشر المختارة ثماني نساء، فيما اختير ثلاثة عن رواياتهم الأولى.

ومنحت الجائزة في العام الماضي للروائي والمؤلف المسرحي الجنوب أفريقي دامون غالغوت عن كتابه «ذي بروميس» الذي تدور أحداث كتابه في الفترة بين نهاية نظام الفصل العنصري ورئاسة جايكوب زوما، وتصور انسلاخ أسرة بيضاء تدريجا من بريتوريا مع تقدم البلاد في مسار الديموقراطية.

وتُعلن في 6 سبتمبر أسماء المتأهلين الستة إلى المرحلة النهائية، على أن يُعلن الفائز في 17 أكتوبر، وينال جائزة نقدية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 60 ألف دولار)، إضافة إلى الشهرة العالمية التي يوفرها له اللقب.