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الفلسطينية بانه تشارك في مهرجان «جرش الموسيقي» بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 04:45 مساء
الفلسطينية بانه تشارك في مهرجان «جرش الموسيقي» بالأردن
المطربة الفلسطينية بانه (خاص لـ بوابة الوسط)
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تستعد المطربة الفلسطينة بانه لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مهرجان «جرش الموسيقي الدولي» بالأردن، وذلك مساء السبت 6 أغسطس.

وتقدم بانه لجمهورها الأردني توليفة من أشهر أغانيها، مثل «القعدة الحلوة»، «مجنونة»، و«صاحية رايقة»، مع مزيج من أشهر أغنيات الزمن الجميل لجارة القمر فيروز وكلاسيكيات كوكب الشرق والعندليب، بمشاركة فرقة موسيقية أردنية، وفقا لبيان.

وتشارك بانه للمرة الأولى في مهرجان «جرش»، الذي يعود هذا العام بنسخته السادسة والثلاثين ويشهد مشاركة نخبة من النجوم العرب من بينهم تامر حسني وزياد برجي ومروان خوري.

وتأتي هذه الحفلة في مستهل جولة حفلات بانه العالمية خلال موسم الصيف، التي تمر خلالها بين عدة محطات عربية وصولا إلى بريطانيا بمشاركتها في مهرجان «لندن للجاز».

وتنشغل بانه حاليا في وضع لمساتها الأخيرة على مشروع ألبومها الغنائي الجديد الذي ستكون جميع أغانيه باللهجة الفلسطينية، والمقرر ظهور أولى إصداراته خلال العام الجاري.

بانه مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين، وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ خمس سنوات، وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميا مع شركة «يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط»، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغنياتها منذ عام، تزامنا مع ظهور ألبومها الأول «شو بنا»، والذي ضم تسع أغنيات، من بينها «شو حلو نحنا» و«عكس الشي» و«عالبال».

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