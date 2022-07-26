أديل تعيد جدولة حفلاتها في لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط

طمأنت المغنية أديل معجبيها، الإثنين، بأن حفلاتها المقبلة في لاس فيغاس، والتي أعلنت باكية في يناير الفائت تأجيلها بسبب تفشي فيروس «كورونا»، ستجري إعادة جدولتها من نوفمبر إلى مارس 2023.

وأضيفت ثمانية عروض إلى 24 كانت مقررة أصلا في قاعة الكولوسيوم بفندق «سيزرس بالاس»، وفق «فرانس برس».

وقالت المغنية البريطانية على موقعها الإلكتروني «لا أجد الكلمات المناسبة لأعرب لكم عن سعادتي لأنني تمكنت أخيرًا من الإعلان عن إعادة جدولة هذه العروض.. أنا متحمسة أكثر من أي وقت مضى».

بعد ست سنوات من الانتظار، أطلقت أديل ألبومها الجديد بعنوان «30» في نوفمبر الماضي، في إشارة إلى عمرها عندما بدأت في تأليف أغنياته، بفترة مضطربة من حياتها شهدت طلاقها وتوقف مسيرتها المهنية بشكل مفاجئ.

لكن في يناير، عشية الحفل الأول المقرر أساسًا في لاس فيغاس، أعلنت أديل باكية تأجيل الحفلات إلى أجل غير مسمى، بسبب مشكلات تنظيمية وازدياد الإصابات بـ«كوفيد» ضمن فريق عملها.

وأعيدت جدولة الحفلات الموسيقية من 18 نوفمبر إلى 25 مارس 2023. وستظل التذاكر التي بيعت للحفلات بمواعيدها الأساسية سارية للمواعيد الجديدة، بحسب موقع أديل الإلكتروني.