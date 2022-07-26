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جوني ميتشل تحيي حفلة مفاجئة للمرة الأولى منذ عقدين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 01:34 مساء
جوني ميتشل تحيي حفلة مفاجئة للمرة الأولى منذ عقدين
أسطورة الفولك جوني ميتشل في لوس أنجليس، 22 أكتوبر 2014 (أ ف ب)
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قدمت مغنية موسيقى الفولك الكندية الشهيرة جوني ميتشل، التي انكفأت عن الساحة الفنية منذ 2015 بسبب تمزق في الأوعية الدموية، حفلة مفاجئة بمهرجان «نيوبورت» بشرق الولايات المتحدة، الأحد، في أول عرض كامل تحييه منذ عقدين.

وخلال الحفلة، عزفت أسطورة موسيقى الفولك البالغة 78 عامًا، وغنت مع نجمة موسيقى الكانتري براندي كارلايل، 13 أغنية بينها بعض من أشهر أعمالها، مثل «إيه كايس أوف يو» و«بوث سايدز ناو». وأسعدت الجمهور بعزفها المنفرد على الغيتار الكهربائي على نغمات أغنية «جاست لايك ذيس تراين»، وفق «فرانس برس».

وظهرت ميتشل في وقت سابق هذا العام على المسرح عند تكريمها من فنانين آخرين بلاس فيغاس، خلال حفل «ميوزيكيرز» الذي يسبق توزيع جوائز «غرامي»، لكن هذه المرة الأولى التي تحيي فيها حفلة كاملة منذ 2002.

وتعرضت جوني ميتشل العام 2015 لتمزق في الأوعية الدموية أصابها بالشلل الجزئي وحرمها القدرة على النطق لفترة من الوقت.

وكانت جوني ميتشل اسمًا رئيسيًا في جيل مغني الفولك روك بالستينيات، مع أغنيات شهيرة مثل «بيغ يلو تاكسي»، وهو نشيد بيئي غنته، الأحد، إضافة إلى «بوث سايدز، ناو» و«وودستوك».

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