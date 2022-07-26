محاضرة عن البيت الغدامسي بأكاديمية منارة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

تناول الباحث في التراث الليبي معبد السنوسي، عبر محاضرتين، ملامح المعمار وخصوصيته الفنية في بيوت جوهرة الصحراء (غدامس)، وكذا تطرقه إلى مسألة إدخال الصناعة التقليدية إلى الديكور الحديث.

وأضاف في المحاضرة التي نظمتها أكاديمية منارة طرابلس للتأهيل والتدريب، الإثنين، أن المتأمل لبيوت مدينة غدامس القديمة من ناحية المزارع أو من الخارج سيجد أن الشكل الخارجي لا يظهر بيوتا عادية ذات نوافذ واسعة أو التي تمتلك شرفات خشبية كالموجودة في مدن العالم الإسلامي؛ وإنما منازل تماثل أشكالها الحصون ذات الحوائط العالية بها فتحات صغيرة، ويدخل إليها عبر سبعة أبواب رئيسة.

تفاصيل هندسية

وتوقف في محطته الأولى المعنية بالتصميم الداخلي للبيت الغدامسي عند أهم مميزاته كالمناسيب التي يعد شاهدا على أول استخدام لها ضمن تفاصيل مكوناته الهندسية، إذ يعتبر في خارطته العامة نتاج عوامل اجتماعية وثقافية ودينية فرضتها ضرورات الحياة، وهي تعكس إبداعات ومهارات صنَّاع حافظوا على هذا المظهر الفريد الذي ظل ماثلا ومتواصلا لمدة 1400سنة، وهو نموذج للعمارة التقليدية والبيئية، ممثلة في ممراته وصالة المعيشة وحجرة القبة والمناطق المفتوحة والتي منها المطبح وحجرة الشرفة والسطح.

البيت الغدامسي

وتحدث معبد أيضا عن تجربته الخاصة في بيت غدامس الجوال الذي أسسه 1996 بغية إبراز الهوية الليبية من خلال العمارة واللباس والصناعات التقليدية، كما توقف عند خلفيات تنفيذه لصالة البيت الغدامسي بشارع الجمهورية بطرابلس، والذي يهدف إلى وضع مجسم مطابق لما هو موجود بالمدينة الأم، ووضع الزائر أمام الشكل المثالي للمنزل الغدامسي.

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وأوضح السنوسي أن تركيزه على الصناعات التقليدية جاء بسبب تراجع واندثار حرفييها، لذا وجب التنبيه على أهميتها ومحاولة وضع تصور لإبقائها حية.

الأصالة والحداثة

وشرح مستعينا بتقنية العرض الضوئي الهيئة الداخلية لزوايا البيت الغدامسي ووظائف كل حجرة فيه، كذلك كيفية نقل هذه الصيغة الهندسية إلى توظيف حداثي للمنازل العصرية لتكون موائمة بين الماضي والحاضر.

واستطرد موضحا فيما يخص محاضرته عن المزج بين الأصالة والحداثة، أن المقصود هو الأخذ بأسباب التطوير بما لا يتعارض مع تطلعات المجتمع وطبيعة العصر، أي العودة إلى التراث بقراءة جديدة.

يشار إلى أن هذه المحاضرات حصيلة مجهود وخبرة 26 سنة يضعها معبد السنوسي ضمن سياق سلسلة أبحاث يقدمها عن التراث نظرا لفقر المكتبة الليبية بالخصوص، تحديدا فيما يتعلق بالصناعات التقليدية.

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

ملامح المعمار وخصوصيته الفنية في بيوت جوهرة الصحراء غدامس (بوابة الوسط)

ملامح المعمار وخصوصيته الفنية في بيوت جوهرة الصحراء غدامس (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

ملامح المعمار وخصوصيته الفنية في بيوت جوهرة الصحراء غدامس (بوابة الوسط)