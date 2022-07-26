اللبناني سون سافاج يطلق أغنية «Just Keep Dancing» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الفنان اللبناني سون سافاج أجدد أعماله الغنائية «Just Keep Dancing»، بشكل فيديو كليب مصور على مختلف المنصات الرقمية.

ويتعاون سون سافاج خلال الأغنية الجديدة مع المنتج سليمان داميان، منتج أشهر الأغاني اللبنانية الذي عمل سابقًا مع النجوم كارول سماحة وهيفاء وهبي وعاصي الحلاني، وفقًا لبيان.

ويعطي سون سافاج خلال العمل جرعة مركزة من الحماس والإيقاع مفعمة بالحيوية تناسب أجواء المرح والرقص في موسم الصيف على طريقة موسيقى الفانك والديسكو والأنغام الإلكترونية.

وتستكمل أغنية «Just Keep Dancing» أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر أغنيات سون سافاج «The River»، التي تصدرت قوائم الأغاني غير العربية لفناني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «أنغامي» خلال فترة إطلاقها من العام الماضي وتخطت المليون استماع في وقت قياسي.

وقال سون، إن الأغنية تدور حول اختلاف كل شخصية بما يميزها، حيث تبرز تميز الجميع باختلافاتهم وأذواقهم وآرائهم، وسط عالم مزدحم بمن يلقون أحكامهم على الآخرين وفق معتقداتهم وتفضيلاتهم وحتى لون بشرتهم.

شربل غنيمة

ويكمل سافاج هويته الفنية الخاصة في كليباته المصورة، حيث تحمل كل أغنية «طابعا مميزا» فبعد كتابة الأغاني والديكورات في «The River»، ومهارات التمثيل والإخراج في «Love Therapy»، وألعاب الفيديو في كليب «SuperGlue»، يتميز فيديو كليب الأغنية الجديدة بالإبهار البصري بالرقصات الاستعراضية والألوان الزاهية.

سون سافاج (Son Savage) هو لقب شربل غنيمة، منتج موسيقي وكاتب أغاني لبناني مقيم في دبي، ومعروف سابقًا باسم بيليم، تعاون مع نخبة من مؤلفي الأغاني العالميين ومن بينهم جوستا هولدن وجيفري ديفيد وتوماس ستينجارد، وقدم إبداعاته في عدة جولات عالمية، مثل جولة «إن آر جي» الموسيقية في العام 2015 مع ريدفو وكاديبوستاني ولوست فريكوينسيز وغيرهم.