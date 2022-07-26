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وفاة بول سورفينو نجم فيلم «غودفيلاس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 10:31 صباحا
وفاة بول سورفينو نجم فيلم «غودفيلاس»
الممثل بول سورفينو مع ابنته ميرا سورفينو في مهرجان «جيفوني السينمائي» الإيطالي العام 2013 (أ ف ب)
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تُوفي الممثل الأميركي بول سورفينو الذي اشتُهر بدوره في فيلم العصابات الكلاسيكي «غودفيلاس» ووالد الممثلة ميرا سورفينو، عن 83 عامًا، بحسب ما أعلنت أسرته، الإثنين.

وكتبت أرملته دي دي سورفينو عبر صفحتها على «فيسبوك»، «أنا محطمة تمامًا. رحل حب حياتي وأروع رجل على الإطلاق. أنا مفجوعة»، وفق «فرانس برس».

وكان بول سورفينو المولود في أبريل 1939 بنيويورك، واشتُهر بدوره في فيلم «غودفيلاس» الذي أخرجه مارتن سكورسيزي وطُرح العام 1990، إلى جانب روبرت دي نيرو وجو بيسكي وراي ليوتا.

وفي العام التالي، تميز في المسلسل التلفزيوني «لاو أند أوردر» الذي أدى فيه دور شرطي. وفي العام 1995، تولى دور هنري كيسنجر في فيلم «نيكسون» لأوليفر ستون.

نحات ورسام
وقالت ابنته ميرا سورفينو التي فازت بجائزة أوسكار العام 1996 عن دورها في فيلم وودي آلن «مايتي أفرودايت»، على «تويتر»، «تُوفي والدي العظيم بول سورفينو». وقالت «قلبي مفجوع. انتهت حياة المحبة والفرح والحكمة معه».

وأدى بول سورفينو مجموعة متنوعة من الأدوار الثانوية في أفلام أو مسلسلات تلفزيونية، لكنه كان فنانًا متعدد الأوجه لديه حب خاص للنحت والأوبرا.

وقال سورفينو في مقابلة مع «أورلاندو ويكلي» سنة 2014 «يعتقد معظم الناس أني إما رجل عصابات أو شرطي أو شيء من هذا القبيل، لكني في الحقيقة نحات ورسام وكاتب لأعمال رائجة وشاعر ومغني أوبرا»، لكن «لديّ ميل لأداء مثل هذه الأدوار».

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