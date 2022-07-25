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أحمد السقا عضو لجنة تحكيم «النيل للإبداع الدرامي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 04:25 مساء
أحمد السقا عضو لجنة تحكيم «النيل للإبداع الدرامي»
النجم المصري أحمد السقا (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشارك النجم المصري، أحمد السقا، في عضوية لجنة تحكيم مهرجان «النيل للإبداع الدرامي» الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية، فيما تترأس اللجنة المخرجة إنعام محمد علي.

تشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأحسن إخراج، وأحسن صورة، وأحسن موسيقى وتتر، وأحسن مسلسل، وأحسن مؤلف، على أن يقام مؤتمر صحفي للمهرجان أول أغسطس لكشف كافة التفاصيل، وفقا لبيان.

وفى سياق آخر يواصل أحمد تحضيرات مسلسله الجديد «وزن ريشة» المكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدي، والذي يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، حيث جرى تحديد منتصف شهر أغسطس المقبل موعدا لبدء تصوير أول مشاهد العمل بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

أحمد السقا يستعد لتصوير «وزن ريشة»

ويضع السقا اللمسات النهائية على المشاهد الأخيرة المتبقية في فيلم «السرب» وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، ونيللي كريم، ودياب، وقصي خولي، وكريم فهمي، ومصطفى فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ومحمد ممدوح، وأحمد حاتم، وإسلام جمال وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له أخيرا في السينمات فيلم «العنكبوت»، والذي يشارك في بطولته منى زكى، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، والراحل زكي فطين عبدالوهاب، وأكرم الشرقاوي، ومحمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، وشيكو، وشيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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