22 موقعا ليبيا على لائحة التراث في الدول الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم القائم بالسفارة الليبية لدى المملكة المغربية شهادات تسجيل المواقع الليبية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بن سعيد، والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة «الإيسيكو»، وعدد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين لدى المملكة المغربية.

وكشفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية عبر بيان لها على «فيسبوك» قائمة المواقع الليبية المدرجة على اللائحة الإسلامية، وهي:

موقع قصر الحاج

موقع جامع أحمد باشا بالمدينة القديمة طرابلس

موقع جامع تیواتريوين بمدينة يفرن

موقع مدرسة عثمان باشا بالمدينة القديمة طرابلس

موقع حوش الحفر بمدينة غريان

موقع جامع شائب العين بالمدينة القديمة طرابلس

موقع جامع درغوث بالمدينة القديمة طرابلس

موقع قوس ماركوس أوريليوس بمدينة طرابس

موقع جامع قرجي بالمدينة القديمة طرابلس

موقع زاوية سيدي عمورة بمدينة جنزور

موقع حوش محسن بالمدينة العتيقة طرابلس

موقع آثار جنزور بمدينة طرابلس

موقع جامع الناقة بالمدينة القديمة طرابلس

موقع زاوية البازة بمدينة زليتن

موقع حوش القرمانلي بالمدينة القديمة طرابلس

موقع جامع أبو معروف ويار بن جواد شروس

موقع قصر الفاطمي بمدينة أجدابيا

موقع واو الناموس الطبيعي

جامع مراد آغا بتاجوراء

جامع العتيق أوجلة

قلعة مرزق الأثرية

مبنى مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.

ويبرز التسجيل القيمة المتميزة للمواقع المختارة، ويجسد أهمية الحفاظ عليها وصونها. كما تهدف المنظمة من القائمة إلى تثمين المعالم الحضارية الشاهدة على تنوع وغنى الموروث الثقافي للدول الأعضاء.