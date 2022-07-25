Atwasat

22 موقعا ليبيا على لائحة التراث في الدول الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 03:36 مساء
22 موقعا ليبيا على لائحة التراث في الدول الإسلامية
قصر الحاج أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث الإسلامية (الإنترنت)
alwasat radio

تسلم القائم بالسفارة الليبية لدى المملكة المغربية شهادات تسجيل المواقع الليبية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بن سعيد، والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة «الإيسيكو»، وعدد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين لدى المملكة المغربية.

وكشفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية عبر بيان لها على «فيسبوك» قائمة المواقع الليبية المدرجة على اللائحة الإسلامية، وهي:
موقع قصر الحاج
موقع جامع أحمد باشا بالمدينة القديمة طرابلس
موقع جامع تیواتريوين بمدينة يفرن
موقع مدرسة عثمان باشا بالمدينة القديمة طرابلس
موقع حوش الحفر بمدينة غريان
موقع جامع شائب العين بالمدينة القديمة طرابلس
موقع جامع درغوث بالمدينة القديمة طرابلس
موقع قوس ماركوس أوريليوس بمدينة طرابس
موقع جامع قرجي بالمدينة القديمة طرابلس
موقع زاوية سيدي عمورة بمدينة جنزور
موقع حوش محسن بالمدينة العتيقة طرابلس
موقع آثار جنزور بمدينة طرابلس
موقع جامع الناقة بالمدينة القديمة طرابلس
موقع زاوية البازة بمدينة زليتن
موقع حوش القرمانلي بالمدينة القديمة طرابلس
موقع جامع أبو معروف ويار بن جواد شروس
موقع قصر الفاطمي بمدينة أجدابيا
موقع واو الناموس الطبيعي
جامع مراد آغا بتاجوراء
جامع العتيق أوجلة
قلعة مرزق الأثرية
مبنى مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.

ويبرز التسجيل القيمة المتميزة للمواقع المختارة، ويجسد أهمية الحفاظ عليها وصونها. كما تهدف المنظمة من القائمة إلى تثمين المعالم الحضارية الشاهدة على تنوع وغنى الموروث الثقافي للدول الأعضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات

ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوزية المغربية تتألق في مهرجان «الحمامات الدولي» (فيديو)
فوزية المغربية تتألق في مهرجان «الحمامات الدولي» (فيديو)
بدء ترميم زجاجيات كاتدرائية نوتردام بعد الحريق
بدء ترميم زجاجيات كاتدرائية نوتردام بعد الحريق
«إيبي» مقياس الذوق والجمال عند المرأة التباوية
«إيبي» مقياس الذوق والجمال عند المرأة التباوية
أغان شعبية تونسية بتوزيع أوركسترالي في «الحمامات الدولي»
أغان شعبية تونسية بتوزيع أوركسترالي في «الحمامات الدولي»
9 قطع فنية من مخلفات المصانع في «العلمين للفنون»
9 قطع فنية من مخلفات المصانع في «العلمين للفنون»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي...
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك...
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
المزيد
أحمد السقا عضو لجنة تحكيم «النيل للإبداع الدرامي»
أحمد السقا عضو لجنة تحكيم «النيل للإبداع الدرامي»...
22 موقعا ليبيا على لائحة التراث في الدول الإسلامية
22 موقعا ليبيا على لائحة التراث في الدول الإسلامية...
«الأدباء والكتاب الليبيين» تعلن وقف إصدار مجلة «الفصول الأربعة»
«الأدباء والكتاب الليبيين» تعلن وقف إصدار مجلة «الفصول ......
9 قطع فنية من مخلفات المصانع في «العلمين للفنون»
9 قطع فنية من مخلفات المصانع في «العلمين للفنون»...
أغان شعبية تونسية بتوزيع أوركسترالي في «الحمامات الدولي»
أغان شعبية تونسية بتوزيع أوركسترالي في «الحمامات الدولي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط