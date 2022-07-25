9 قطع فنية من مخلفات المصانع في «العلمين للفنون»

القاهرة - بوابة الوسط

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «Cop 27» الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، افتتحت «Art D'Egypte» النسخة الأولي من مهرجان «العلمين للفنون».

ضم المهرجان مجموعة من التركيبات الضخمة لأعمال فنية صديقة للبيئة عن طريق إعادة تدوير بعض المواد لصياغة أعمال فنية مبدعة وفريدة، في تحد يقوم على استخلاص الأصالة من الحياة العادية لإخراج عمل فني رائع من مواد لا يلاحظها أو يستخدمها أحد، والتي تعد نتاج ورشة عمل استمرت لمدة شهر في (IDG) أحدث مجمع صناعي في الساحل الشمالي والتي استضافتها (E2) العلمين وشارك فيها سبعة فنانين مصريين استخدموا فيها مخلفات المصانع لتكوين أعمال فنية مبتكرة تعبر عن أهمية احترام البيئة والحفاظ عليها، من خلال نهج سياسات الاستدامة الاجتماعية والبيئية، فضلا عن التجارب الفنية التفاعلية وتوعية المجتمع المحلي باستخدام الفن لدمج نفايات المصانع مع الطبيعة والبحر بالاستفادة من مفهوم إعادة التدوير.

دعم الأعمال الفنية

وتقول نادين عبدالغفار منظمة المهرجان والسمبوزيوم «الفنان المصري المعاصر في حاجة دائما إلى دعم لفنه وللأعمال التي يقدمها، وكل عام يكون هناك العديد من الأمور التي تحدث بشكل متزايد لخدمة الفن بفكر مختلف، ولذلك كانت المشاركة مع المصانع لدعم إنتاج الأعمال الفنية، خاصة أن الخامات ليست بسيطة فهو لا يرسم بألوان الزيت على توال، ولكنه يحتاج إلى خشب، حديد وستانلس وغيرها من المواد لأعماله المركبة وهي ليست بسيطة وحمل كبير بالنسبة لأي فنان، ففكرة المشاركة مع المصانع بالخامات التي لا تحتاجها، خاصة وأن مصر ستحتضن قريبا (Cop 27)، وفكرة المناخ وإعادة استخدام الخامات مرة أخرى فكرة ندعمها أيضا».

وأضافت «هناك صعوبة في إقناع أصحاب المصانع بهذا الأمر، ولقد بدأنا هذا الأمر العام 2019، عندما أقمنا معرضا في شارع المعز وكان لدينا 28 فنانا مصريا، وكانت التكلفة عالية في توفير الخامات سواء خشب أو حديد وغيرها، وكان الحديث وقتها أن يذهب الفنان إلى المصنع ليشاركه الأخير في إنتاج أعمالا فنية، وهو ما سيتكرر في معرضنا السنوي Forever is Now في أكتوبر المقبل».

وعن مشاركتهم في هذا المهرجان، قال الفنان عمار شيحا عضو الجمعية الوطنية للفنون، والذي ساهم في الحركة الفنية منذ العام 1994، وأقام عديد المعارض في مصر وخارجها «كان لي رؤية خاصة في العمل الذي شاركت به، فلقد استوحيت العمل من مدينة العلمين، واستخدمت 80% من قطع العمل من العلمين، والحقيقة أن الهدف من مشاركتي في السمبوزيوم أن أغير المنظور السلبي للمخلفات إلى منظور إيجابي من وجهة نظر الجمهور العادي».

جانب من مهرجان «العلمين للفنون» (خاص لـ بوابة الوسط)

جانب من مهرجان «العلمين للفنون» (خاص لـ بوابة الوسط)

جانب من مهرجان «العلمين للفنون» (خاص لـ بوابة الوسط)