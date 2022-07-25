«إيبي» مقياس الذوق والجمال عند المرأة التباوية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

تمثل «إيبي» مقياس الذوق والجمال عند المرأة التباوية، لتكون زينة وفخرا، وموضع تنافس بين النساء لإبراز أعلى مستويات الأناقة.

و«إيبي»، أو الملحفة بالعربية، هي عبارة قطعة قماش طولها أربعة أمتار، تلفها المرأة حول الجسد بالكامل، لتتحول من مجرد لحاف ساتر للجسد إلى زي خاص تتميز به المرأة التباوية، وليصبح من ضمن الفلوكلور الجمالي في الثقافة التباوية.

في كل المناسبات

وترتدي المرأة التباوية «إيبي» في كل المناسبات، مع اختلاف الألوان حسب كل مناسبة،. ففي مناسبات الأفراح تكون ألوان «إيبي» زاهية وبهيجة، كما أن هذه الألوان أيضا تؤثث حياة النساء صغيرات السن، والنساء حديثات الزواج، حيث تتميز «إيبي» العروس باللون الأبيض.

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أما «إيبي» ذات اللون الغامق، أو اللون المزدوج فإنها تكون هي المفضلة للنساء الكبيرات في السن، إذ تضفي عليهن هذه الألوان الكثير من الوقار.

أما في مناسبات الأحزان فإن ألوان «إيبي» تتوحد تقريبا؛ ليسود اللون الغامق غالب الفئات العمرية.

مسميات الأقمشة

كما توجد عدة مسميات للأقمشة التي يؤخذ منها لحاف «إيبي»، فمثلا نوع «بوال السويسري» فترتديه النساء الصغيرات، ونوع «حزاز» ترتديه النساء كبيرات السن.

وعلى الرغم من كل التطور الذي مر به عالم الأزياء، والحياة المدنية التي يعيشها أغلب قبائل التبو في ليبيا، إلا أن المرأة التباوية ما تزال تتمسك بالزي المفضل لديها «إيبي» وترتديه في كل المناسبات الاجتماعية، بل وتشعر مع ذلك باعتزاز كبير في ارتداء هذا الزي، لأن «إيبي» يمثل جزءا هاما من هوية المرأة التباوية على مر العصور.

ترتدي المرأة التباوية «إيبي» في كل المناسبات (تصوير: رمضان كرنفوده)