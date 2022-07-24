«ديزني» تكشف مجموعة من أفلام «مارفل» خلال «كوميك-كون»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «ديزني» مجموعة من أفلام «مارفل» للأبطال الخارقين، السبت، خلال ملتقى «كوميك-كون»، أكبر ملتقى لمحبي شخصيات الثقافة الشعبية بالعالم، بما في ذلك فيلمان جديدان من سلسلة «أفنغرز» وقدمت لمحبي هذه الأعمال لمحة عن الجزء الثاني من «بلاك بانثر».

وتصدرت أفلام «مارفل» شباك التذاكر حول العالم في السنوات الأخيرة، فيما أصبح فيلم «أفنغرز: إند غايم» للعام 2019 لفترة وجيزة الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق مع تحقيقه إيرادات بلغت أكثر من 2.79 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

وأعلن رئيس «مارفل ستوديوز» كيفن فيغ، خلال تجمع محبي الأبطال الخارقين قرب نهاية عرض تقديمي في سان دييغو، أن فيلمي «أفنغرز: ذي كانغ داينستي» و«أفنغرز: سيكرت وورز» يعرضان بصالات السينما في العام 2025.

واختتم عرض «مارفل» التقديمي أكبر يوم في «كوميك-كون» أُقيم في قاعة تتسع لستة آلاف شخص.

وانتهى العرض بأول مقطع دعائي لفيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر»، وهو تكملة للجزء الأول من فيلم «بلاك بانثر»، ومن المقرر بدء عرضه اعتبارًا من 11 نوفمبر.

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ومن بين الأفلام الأخرى التي أعلنتها شركة «ديزني»، السبت، فيلما «ثاندربولتس» و«فانتاستيك فور» المقرر عرضهما في العام 2024.

كما أعلن فيغ أن فيلم «بلايد» سيكون جاهزًا في نوفمبر 2023، فيما الجزء الجديد من سلسلة «كابتن أميركا» بعنوان «كابتن أميركا: نيو وورلد أوردر» سيطلق في مايو 2024.