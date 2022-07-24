Atwasat

«ديزني» تكشف مجموعة من أفلام «مارفل» خلال «كوميك-كون»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 05:00 مساء
«ديزني» تكشف مجموعة من أفلام «مارفل» خلال «كوميك-كون»
جانب من ملتقى «كوميك-كون» في سان دييغو بكاليفورنيا، 23 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت «ديزني» مجموعة من أفلام «مارفل» للأبطال الخارقين، السبت، خلال ملتقى «كوميك-كون»، أكبر ملتقى لمحبي شخصيات الثقافة الشعبية بالعالم، بما في ذلك فيلمان جديدان من سلسلة «أفنغرز» وقدمت لمحبي هذه الأعمال لمحة عن الجزء الثاني من «بلاك بانثر».

وتصدرت أفلام «مارفل» شباك التذاكر حول العالم في السنوات الأخيرة، فيما أصبح فيلم «أفنغرز: إند غايم» للعام 2019 لفترة وجيزة الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق مع تحقيقه إيرادات بلغت أكثر من 2.79 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

وأعلن رئيس «مارفل ستوديوز» كيفن فيغ، خلال تجمع محبي الأبطال الخارقين قرب نهاية عرض تقديمي في سان دييغو، أن فيلمي «أفنغرز: ذي كانغ داينستي» و«أفنغرز: سيكرت وورز» يعرضان بصالات السينما في العام 2025.

واختتم عرض «مارفل» التقديمي أكبر يوم في «كوميك-كون» أُقيم في قاعة تتسع لستة آلاف شخص.

وانتهى العرض بأول مقطع دعائي لفيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر»، وهو تكملة للجزء الأول من فيلم «بلاك بانثر»، ومن المقرر بدء عرضه اعتبارًا من 11 نوفمبر.

- عودة «كوميك-كون» مع أعمال شعبية ينتظرها الجمهور

ومن بين الأفلام الأخرى التي أعلنتها شركة «ديزني»، السبت، فيلما «ثاندربولتس» و«فانتاستيك فور» المقرر عرضهما في العام 2024.

كما أعلن فيغ أن فيلم «بلايد» سيكون جاهزًا في نوفمبر 2023، فيما الجزء الجديد من سلسلة «كابتن أميركا» بعنوان «كابتن أميركا: نيو وورلد أوردر» سيطلق في مايو 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا

أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا

بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا
تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة

تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة

تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي

نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة

هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» مفقودة في ليبيا

ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» ...
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وايلي ينحت مرثية لضحايا الاستعمار في العالم
وايلي ينحت مرثية لضحايا الاستعمار في العالم
مصمم خدع «كيرة والجن»: عملنا استغرق 7 أشهر كاملة
مصمم خدع «كيرة والجن»: عملنا استغرق 7 أشهر كاملة
«إنها حقا عائلة زي الفل» تجمع العصفوري وأيمن بهجت قمر
«إنها حقا عائلة زي الفل» تجمع العصفوري وأيمن بهجت قمر
عام على رحيل «الطفل الكبير» يوسف الشريف
عام على رحيل «الطفل الكبير» يوسف الشريف
من إنتاج 1942.. عرض الفيلم النادر «نمرة 6» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء
من إنتاج 1942.. عرض الفيلم النادر «نمرة 6» بمركز الثقافة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي...
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك...
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»...
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما...
المزيد
فوزية المغربية تتألق في مهرجان «الحمامات الدولي» (فيديو)
فوزية المغربية تتألق في مهرجان «الحمامات الدولي» (فيديو)...
«ديزني» تكشف مجموعة من أفلام «مارفل» خلال «كوميك-كون»
«ديزني» تكشف مجموعة من أفلام «مارفل» خلال «كوميك-كون»...
جدل كبير بعد إلغاء عرض للفكاهي دايف شابيل
جدل كبير بعد إلغاء عرض للفكاهي دايف شابيل...
من إنتاج 1942.. عرض الفيلم النادر «نمرة 6» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء
من إنتاج 1942.. عرض الفيلم النادر «نمرة 6» بمركز الثقافة ......
عام على رحيل «الطفل الكبير» يوسف الشريف
عام على رحيل «الطفل الكبير» يوسف الشريف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط