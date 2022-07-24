من إنتاج 1942.. عرض الفيلم النادر «نمرة 6» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم مركز الثقافة السينمائية في شارع شريف (وسط القاهرة) التابع للمركز القومي للسينما المصري، برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية سينمائية يعرض فيها الفيلم النادر «نمرة 6» بنسخة عالية الجودة.

الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام القصيرة من إخراج صلاح أبو سيف رائد الواقعية، ومن إنتاج العام 1942، وتم منع عرضه في ذلك التوقيت نظرًا لاعتراض الرقابة عليه، لعدة أسباب منها أنه تم تصويره في مدة قصيرة جدًا وهي شهر واحد فقط.

«نمرة 6» أول بطولة لإسماعيل ياسين، وتمثيل كل من حسن كامل وأحمد الحداد ولطفي الحكيم. وأسهم صلاح أبو سيف من خلال هذا الفيلم في إبراز موهبة إسماعيل ياسين كنجم.

وأشارت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما إلى ضرورة عرض كلاسيكيات السينما المصرية والكنوز السينمائية النادرة حتى يتسنى للأجيال الجديدة التعرف على التراث السينمائي العريق.

الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف، وذلك في السابعة مساء الأربعاء.

يشار إلى أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز مجانية للجمهور العام من محبي السينما، وتقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة المشاركين.