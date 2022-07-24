«إنها حقا عائلة زي الفل» تجمع العصفوري وأيمن بهجت قمر

القاهرة - بوابة الوسط

يتعاون المخرج المصري الكبير سمير العصفوري مع الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر في مسرحية جديدة بعنوان «إنها حقا عائلة زي الفل».

يأتي هذا التعاون بعد 43 عامًا من تعاون العصفوري مع الشاعر والسيناريست الراحل بهجت قمر، والد أيمن، في مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»، التي قدمت تحديدًا في العام 1979 من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، وفقًا لبيان.

«إنها حقا عائلة زي الفل» مسرحية كوميدية استعراضية تناقش بعض القيم الأسرية المفقودة، ومن المقرر البدء في بروفاتها قريبًا بعد الاستقرار على أسماء أبطالها، التي يتم إنتاجها من قبل شركة «ABK» وهو العمل الثاني لها بعد مسرحية «في نص الليل» التي قدمت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.