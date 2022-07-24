مصمم خدع «كيرة والجن»: عملنا استغرق 7 أشهر كاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب تامر مرتضى عن سعادته وفخره بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن أعمال الغرافيكس والخدع التي نفذها في فيلم «كيرة والجن».

وأكد مرتضى أنه استعان بعدد ضخم من الفنانين كي يخرج الفيلم بكل هذا القدر من الإبهار وينال إشادة الجماهير، مشيرًا إلى أنهم ظلوا يعملون لمدة سبعة أشهر كاملة، وفقًا لبيان.

وشدد تامر على أن مصر بها الكثير من الفنانين القادرين على تقديم مستويات كبيرة مثل المستويات العالمية لكن المهم توفير الإمكانات.

وعبر عن سعادته بالإيرادات الضخمة التي يحققها الفيلم لأنها تشجع المنتجين على تقديم تجارب مماثلة.

«كيرة والجن» من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وإنتاج «سينرجي فيلمز» ولعب بطولته كل من النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب ولارا إسكندر وأحمد مالك وعمر قاسم وهدى المفتي ورزان جمال.

يشار إلى أن تامر مرتضى هو صاحب ومؤسس «أروما ستوديوز» وهي واحدة من أهم شركات الغرافيكس والخدع البصرية والمونتاج في الشرق الأوسط.