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وايلي ينحت مرثية لضحايا الاستعمار في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 10:30 صباحا
وايلي ينحت مرثية لضحايا الاستعمار في العالم
معرض الفنان الأميركي كهيندي وايلي في إيطاليا يقدم مرثية لضحايا الاستعمار في العالم (الإنترنت)
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يحتوي متحف كابيتولين بروما على عمل فني يصور محاربًا سلتيًا يموت موتًا بطوليًا مهزومًا بعد معركة ضد قوات أتالوس الأول، ملك بيرجامون.

والتمثال من الرخام الهلنستي القديم، وهو إحدى أشهر المواد الخام المستخدمة لصناعة المنحوتات من التاريخ الكلاسيكي.

ويشتهر التمثال بتصويره لمقاتل عدو كشخصية بطولية وعاطفية، ويتبادر إلى الذهن كسابقة مهمة لمعرض كهيندي وايلي «علم آثار الصمت»، وهو معرض ساحر للوحات والمنحوتات يستمر حتى 24 يوليو في البندقية بإيطاليا، وفق «اليوم السابع».

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وفي هذا المعرض الذي تم تنظيمه بالتعاون مع غاليري تيمبلون في باريس، وبرعاية كريستوف ليريبولت، مدير متحف دورساي، يواجه الفنان الأميركي كهيندي وايلي وحشية الماضي الاستعماري الأميركي والعالمي من خلال اللغة النحتية والفنية التي تكشف هذه المآثر.

سلسلة وايلي المحورية
وتتوسع اللوحات والمنحوتات الضخمة الجديدة في سلسلة وايلي المحورية، التي استلهمت لوحة هانز هولباين جسد المسيح الميت في القبر (1520-1522) وصور الجنود الذين سقطوا، واستخدم وايلي أشكالًا كلاسيكية من صور البورتريه لتصوير أجساد السود في لحظات العنف والمعاناة وحتى الموت.

وفي أحدث أعماله يوسع الفنان هذه الاعتبارات للتأمل عبر طرحه قضية الشبان السود الذين قُتلوا في جميع أنحاء العالم في وفيات كانت غالبًا قبل صعود الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما لم تتم ملاحظتها أو عدم الاعتراف بها، وهنا، تعتبر لوحات ومنحوتات وايلي الرائعة بمثابة مرثيات جميلة تُقدس هؤلاء الضحايا كشهداء في مقاومة الاستعمار.

وقال وايلي عن المعرض: «هذا هو علم الآثار الذي أكتشفه: شبح العنف على أجساد الشباب السود في جميع أنحاء العالم».

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