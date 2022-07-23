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الموت يغيب قائد الأوركسترا النمساوي شتيفان زويتس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 04:58 مساء
الموت يغيب قائد الأوركسترا النمساوي شتيفان زويتس
مقر دار الأوبرا في مدينة ميونيخ الألمانية في 11 يناير 2021 (أ ف ب)
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أعلنت دار الأوبرا في ميونيخ، السبت، وفاة قائد الأوركسترا النمساوي شتيفان زويتس عن 73 عاما إثر تعرضه للإغماء خلال حفلة موسيقية.

وقاد المايسترو المجري الأصل خلال مسيرته الطويلة فرق الأوركسترا في دور الأوبرا في فيينا وغراتس وهامبورغ وبرلين، وفق «فرانس برس».

وقالت دار الأوبرا الألمانية في بيان «بمزيد من الأسى والحزن العميق، تعلن دار أوبرا ولاية بافاريا وفاة شتيفان زويتس».

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وتُوفي زويتس في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد انهياره أثناء عرض العمل الأوبرالي «المرأة الصامتة» لريتشارد شتراوس على خشبة المسرح الوطني في ميونيخ.

وفاة زويتس
وكتب المدير العام لأوبرا ولاية بافاريا سيرج دورني على «تويتر» أنه «حزين للغاية» لوفاة زويتس. وقال «نفقد قائدا موهوبا. أفقد صديقا جيدا. أفكاري مع زوجته ميكايلا».

شغل زويتس منصب المدير الموسيقي لمسرح ولاية برونزويك في وسط ألمانيا من العام 1988 إلى 1993، كما قاد أوركسترا الأوبرا الفلمنكية في مدينتي أنتويرب وغنت البلجيكيتين من العام 1992 إلى 1997، وكانت له مشاركات في مدينة إيسن بغرب ألمانيا. وبدأ عمله مع أوبرا ولاية بافاريا الألمانية العام 1995.

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