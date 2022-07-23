كشف تفاصيل مسلسل «أمازون» المنتظر

القاهرة - بوابة الوسط

خلال ملتقى كوميك- كون، كشفت «أمازون»، الجمعة، مسلسلها المنتظر «لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز اوف باور» الذي يضم شخصيات الهوبيت والأقزام والجن.

وكانت أعمال تصوير المسلسل، الذي يستند إلى كتب المؤلف جون رونالد رويل تولكين، قائمة منذ أن حصلت منصة «أمازون باريم» على حقوق بثه قبل نحو خمس سنوات مقابل 250 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وتمكن محبو «لورد أوف ذي رينغز» الذين اصطف عدد كبير منهم ليلًا في ملتقى كوميك-كون من إلقاء نظرة أولى على مشاهد تابعة للمسلسل، بالإضافة إلى مقابلات أُجريت مع فريق العمل و21 شخصًا يؤدون أدوار الهوبيت والأقزام والجن ضمن عرض أحياه على مدى 90 دقيقة الفكاهي الأميركي الشهير ستيفن كولبيرت.

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وقال باتريك مكاي، وهو أحد مؤلفي العمل «كمشجعين ومشاهدين وعشاق لكتب تولكين وعالم ميدل إيرث الذي تدور فيه أحداثها، لم نرغب في إنجاز عمل عابر، أو جزء منبثق من العمل الأصلي، أو مسلسل يستند إلى قصة جديدة».

وتابع «رغبنا في إنتاج مسلسل ضخم يستند إلى كتب تولكين، ولاقت هذه فكرة موافقة أمازون التي أبدت حماسة بالغة».

وأُفيد بأن المسلسل الذي يشمل خمسة مواسم لكل منها عشر حلقات ويبدأ عرض أولها في 2 سبتمبر، كلف شركة أمازون أكثر من مليار دولار. ويعيد الجزء الأول تقديم عالم ميدل إيرث الخيالي الذي تدور فيه أحداث قصة تولكين، بحسب مكاي.

وسيؤدي دوري الجنيين غالادريل وإيلروند، وهما شخصيتان مألوفتان لمحبي سلسلة «لورد أوف ذي رينغز» للمخرج بيتر جاكسون والحائزة جوائز أوسكار، بنسختهما الأقدم كل من الويلزية مورفيد كلارك والبريطاني روبرت أرامايو.

وكان لمؤلفي المسلسل الذي تدور أحداثه قبل 4000 سنة من تلك الخاصة بسلسلة «لورد أوف ذي رينغز»، الحق في استحداث عدد كبير من الشخصيات الجديدة.

وتجري أحداث العمل في «عصر ثان» خيالي، وهي فترة زمنية تطرقت إليها كتب تولكين بتفاصيل أقل من المعروضة في المسلسل.

ويقول مؤلف العمل الثاني جون دي باين إن «المجال كان مفتوحًا جدًا»، مضيفًا أن «أمازون اشترت حقوق إنجاز العمل ضمن 10 آلاف سنة من تاريخ ميدل إيرث وقالت لنا +أرونا ما لديكم لتنجزوه+».

ويضيف «رأينا أن فكرة عصر ثان ستكون مذهلة، فهي قصة تولكين التي لم تروَ وتتلاقى بشكل كبير مع قصة خواتم القوة».

مظهر ملكي

وقيل إن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس مهووس بالمسلسل الذي يمثل أضخم عمل للشركة حتى اليوم ضمن ما يُسمى بـ»معارك البث التدفقي» مع منافستيها نتفليكس وديزني بلاس.

واستُخدم جزء كبير من ميزانية العمل الضخمة لإبراز مظاهر البذخ في الإنتاج، وهو ما بدا واضحًا للمعجبين الذين ملأوا مركز «هول إتش» للمؤتمرات الواقع في سان دييغو ويتسع لـ6000 شخص، إذ عُرضت أمامهم خمسة مشاهد من المسلسل بالإضافة إلى إعلان جديد له.

ورغم أن تفاصيل الحبكة لا تزال طي الكتمان، فإن تفاصيل واسعة ومعقدة من الكتب من بينها تلك المرتبطة بالمملكة الجزيرة نوميور، عُرضت على شاشة عملاقة احتلت ثلاثة أرباع مساحة المكان أمام الموجودين الذين أظهروا حماسة كبيرة.

وقال مكاي «بنينا مدينة بأكملها تضم مباني عدة ورصيفًا كاملًا، هذا جنوني وضخم». وأوضحت المنتجة التنفيذية ليندسي ويبر «بنينا بقدر ما تستطيع أي مجموعة من البشر أن تبني».

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من الـ«هارفوتس»، وهم الأجداد الراحلون للهوبيت من «لورد أوف ذي رينغز»، وكانوا يعيشون في عربات متنقلة.

وبرزت في مقطع فيديو آخر مملكة الأقزام الأثرياء التي تتلاقى مع الأقزام الإناث اللواتي ظهرن في العمل الأول، فيما ظهرت في مقطع ثالث مجموعة من الجن مقيدة ومُجبرة على العمل مع عصابة من العفاريت الشريرة، حسب «فرانس برس»..

وقالت صوفيا نومفيت التي تؤدي دور أميرة الأقزام ديسا لوكالة فرانس برس بعد العرض «ثبتنا شخصية أنثى القزم للمرة الأولى، واعتمدنا لها لحية جميلة ذات مظهر ملكي»، مضيفةً «أنا متأكدة من أنها ستنال إعجاب الجميع».

عروض لأعمال أخرى

وتنعقد فعاليات ملتقى كوميك -كون حضوريًا في موقع يتسع لـ130 ألف شخص، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد تنظيم الحدث افتراضيًا في الدورتين الماضيتين بسبب الجائحة.

وسيكون لمسلسل «هاوس اوف ذي دراغن» الذي ينافس «لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز اوف باور» في كوميك- كون عرضه الخاص السبت ضمن فعاليات الملتقى. ويستند العمل الذي أنتجته شبكة «إتش بي أو» التلفزيونية إلى مسلسل «غايم أوف ثرونز»، ويبدأ عرضه الشهر المقبل.

وكان خُصص الجمعة عرض لمسلسل الزومبي «ذي ووكينغ ديد» الذي يشرف علي نهايته، وجرى التأكيد خلال العرض أن الحلقات الثمانية الأخيرة من العمل الذي سجل نسبة مشاهدة قياسية، سيبدأ عرضها في 2 أكتوبر.

وأعلن الممثل الأميركي أندرو لينكولن لمحبي العمل أنه سيتولى مجددًا دور ريك غرايمز في مسلسل قصير يستند إلى «ذي ووكينغ ديد» ومن المتوقع إطلاقه السنة المقبلة.

وتختتم شركة ديزني فعاليات كوميك-كون مساء السبت بعرض يُتوقع أن يبرز فيه أبطال مارفل كوميكس الخارقين الخاصين بها، بإضافة إلى جزء ثان طال انتظاره من فيلم «بلاك بانثر» ويحمل عنوان «بلاك بانث: واكاندا فوريفر».