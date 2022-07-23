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مجموعة ألمانية تستحوذ على حقوق أعمال رائد الموسيقى الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 01:20 مساء
مجموعة ألمانية تستحوذ على حقوق أعمال رائد الموسيقى الإلكترونية
الموسيقي الفرنسي جان ميشال جار في العاصمة البرتغالية لشبونة، 3 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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استحوذت «بي إم جي» على حقوق كامل أعمال رائد الموسيقى الإلكترونية الفرنسي جان ميشال جار، حسب ما أعلنت المجموعة الألمانية، الخميس.

وتشكل هذه الصفقة التي لم تُكشف قيمتها، «أكبر عقد تبرمه «بي إم جي» في فرنسا على الإطلاق»، حسب «فرانس برس».

ويندرج العقد في إطار منحى آخذ في التوسع أخيرا لشراء حقوق المجموعات الموسيقية الكاملة من شركات كبرى في القطاع تستهويها خصوصا الإيرادات الضخمة المتأتية من خدمات البث التدفقي.

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وتستحوذ «بي ام جي» حاليا على حقوق أعمال فنانين من الصف الأول، بينهم ليني كرافتيز وكايلي مينوغ.

وباع جان ميشال جار (73 عاما) 85 مليون ألبوم خلال مسيرته وحطم أرقاما قياسية عدة مع حفلات ضخمة حول العالم، بينها حفلة في منطقة لا ديفانس في العاصمة الفرنسية سنة 1990 والذي حضرها 2,5 مليون متفرج.

وقال جار في تصريحات أوردها بيان المجموعة «أنا سعيد أن حقوق مجموعتي الموسيقية الكاملة ستكون هنا في أوروبا وبأن عملي سيستمر في التطور في أيادٍ أمينة».

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