Atwasat

الموت يغيب صاحب تمثال صلاح الدين في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 01:44 مساء
الموت يغيب صاحب تمثال صلاح الدين في دمشق
نصب صلاح الدين الأيوبي عند مدخل سوق الحميدية في دمشق في 26 أغسطس 2011 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت عائلة التشكيلي السوري عبدالله السيد وفاة الفنان المعروف خصوصا بتنفيذه تمثال صلاح الدين الشهير في دمشق، الجمعة عن 81 عاما.

وقال ابن شقيقته وديع عطفه «تُوفي خالي صباح اليوم الجمعة وفاة طبيعية في منزله بدمشق»، وفق «فرانس برس».

وشكل السيد أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري خلال مسيرة طويلة بدأها أستاذا في كلية الفنون الجميلة، ثم رئيسا لقسم النحت في الكلية، قبل أن تُعرف أعماله على مستوى البلاد.

 نصب صلاح الدين الأيوبي
ومن أبرز أعمال الفنان الراحل، نصب صلاح الدين الأيوبي الذي نفذه السيد قرب قلعة دمشق العام 1992 واستحال أحد رموز المدينة.

كما نفذ السيد أنصابا أخرى أشهرها «سفينة نوح» في مدينة دالاس في الولايات المتحدة العام 2001.

وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف في وسط سورية، حزنا في الوسط الفني السوري، ونعاه عدد من الفنانين والنحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صديقه المقرب النحات غازي عانا: «رحل عبد الله السيد، وخسرنا جميعا قامة فنية كبيرة يصعب تعويضها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة

السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة
صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»

صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»
لجنة التحقيق بالهجوم على «كابيتول»: ترامب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد

لجنة التحقيق بالهجوم على «كابيتول»: ترامب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد
بالفوز على الأهلي.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر 2021 للمرة الـ28 في تاريخه

بالفوز على الأهلي.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر 2021 للمرة الـ28 في تاريخه
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟

لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لافروف يزور جامعة الدول العربية الأحد ويتحدث أمام مجلس مندوبيها

لافروف يزور جامعة الدول العربية الأحد ويتحدث أمام مجلس مندوبيها
متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022

متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022
بالفيديو: جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي

بالفيديو: جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي ...
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر

بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»

عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»
مختنق البؤس والمراوحة

مختنق البؤس والمراوحة
رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف إلى موعد عرض «هاملت بالمقلوب» في «القومي للمسرح المصري»
تعرف إلى موعد عرض «هاملت بالمقلوب» في «القومي للمسرح المصري»
الإمارات تساعد فرنسا في التحقيقات بقضية تهريب الآثار
الإمارات تساعد فرنسا في التحقيقات بقضية تهريب الآثار
وحيد ممدوح يصاحب «فنان العرب» بدار أوبرا باريس
وحيد ممدوح يصاحب «فنان العرب» بدار أوبرا باريس
مو إسماعيل يشارك في «Elgouna Photo Week»
مو إسماعيل يشارك في «Elgouna Photo Week»
«أشباح الأوبرا» يشارك في «القومي للمسرح المصري»
«أشباح الأوبرا» يشارك في «القومي للمسرح المصري»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي...
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك...
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»...
المزيد
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث...
الموت يغيب صاحب تمثال صلاح الدين في دمشق
الموت يغيب صاحب تمثال صلاح الدين في دمشق...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
«أشباح الأوبرا» يشارك في «القومي للمسرح المصري»
«أشباح الأوبرا» يشارك في «القومي للمسرح المصري»...
مو إسماعيل يشارك في «Elgouna Photo Week»
مو إسماعيل يشارك في «Elgouna Photo Week»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط