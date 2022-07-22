الموت يغيب صاحب تمثال صلاح الدين في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت عائلة التشكيلي السوري عبدالله السيد وفاة الفنان المعروف خصوصا بتنفيذه تمثال صلاح الدين الشهير في دمشق، الجمعة عن 81 عاما.

وقال ابن شقيقته وديع عطفه «تُوفي خالي صباح اليوم الجمعة وفاة طبيعية في منزله بدمشق»، وفق «فرانس برس».

وشكل السيد أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري خلال مسيرة طويلة بدأها أستاذا في كلية الفنون الجميلة، ثم رئيسا لقسم النحت في الكلية، قبل أن تُعرف أعماله على مستوى البلاد.

نصب صلاح الدين الأيوبي

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل، نصب صلاح الدين الأيوبي الذي نفذه السيد قرب قلعة دمشق العام 1992 واستحال أحد رموز المدينة.

كما نفذ السيد أنصابا أخرى أشهرها «سفينة نوح» في مدينة دالاس في الولايات المتحدة العام 2001.

وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف في وسط سورية، حزنا في الوسط الفني السوري، ونعاه عدد من الفنانين والنحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صديقه المقرب النحات غازي عانا: «رحل عبد الله السيد، وخسرنا جميعا قامة فنية كبيرة يصعب تعويضها».