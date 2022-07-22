«أشباح الأوبرا» يشارك في «القومي للمسرح المصري»

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك العرض المسرحي «أشباح الأوبرا» في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من «المهرجان القومي للمسرح المصري»، وذلك في الثامنة مساء يومي 25 و26 يوليو الجاري على مسرح الهناجر.

وقالت المخرجة مروة رضوان عن عودة العرض مرة أخرى خاصة مع الإشادات التي حصل عليها من الجمهور «سعدت بعودة عرض أشباح الأوبرا مرة أخرى، فهي فرصة لمشاهدة 90 شخصًا يقفون على خشبة المسرح يقدمون وجبة دسمة من الغناء والتمثيل والرقص، وذلك بعد مجهود كبير استمر لأكثر من ستة أشهر للتدريب».

- 50 ممثلا يوميا على خشبة الهناجر بسبب «أشباح الأوبرا»

وتابعت: «العرض مرهق قد يستهلك جهدًا عصبيًا وبدنيًا؛ لكن مسؤولية تعليم شخص آخر أشعر أنها مسؤولية إنسانية كبيرة جدًا، خاصة أنه كان تقدم لنا ما يقرب من 1700 واحد اخترنا 90 عرضوا الموسم الأول، وحاليًا يشاركنا 50 منهم في العروض اليومية، فكان هناك الكثير من الموهوبين؛ تعرفت على أطياف متعددة من البشر؛ المزيد من الاختلافات والخبرات».

أصحاب المهارات

وأوضحت: «كنا نبحث عن أشخاص يجيدون الرقص والغناء؛ ومهارات في العزف؛ كنت دائمًا حريصة في اختياري على الأشخاص الأكثر قبولا؛ لأنه دائما في رأيي القبول لا يكتسب ولا يعلم؛ بينما التمثيل قد يجري اكتسابه بالخبرة والتجربة؛ أغلبهم كان لهم تجارب بسيطة في التمثيل سواء بمسرح الجامعة أو غيره».

عرض «أشباح الأوبرا» ألحان إيهاب عبدالواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق، موسيقى تصويرية كريم شهدي، أشعار طارق علي، توزيع أغنية النهائية سام أميل، أزياء مروة عودة، استعراضات ضياء شفيق، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبدالمحسن، مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود أبوجليلة، تأليف وإخراج مروة رضوان.