مو إسماعيل يشارك في «Elgouna Photo Week»

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك الممثل والمنتج الأميركي من أصول مصرية مو إسماعيل في «Elgouna Photo Week» كمتحدث في محاضرتين يوم 22 يوليو الجاري، الأولى يقدمها في تمام الثالثة عصرًا بعنوان «The Red Sea: The New Hollywood»، أما المحاضرة الثانية فستكون في تمام السادسة مساءً بعنوان «NFTs: The Future of Photography & Content Ownership» والتي يشارك فيها كمحاضر مع كل من إيمي موافي وتيمي موافي.

وقال مو «إنها المرة الأولى التي يقام فيها Photo Week في الجونة بعد أن أقيم لسنوات بالقاهرة، وأنا سعيد باختياري للمشاركة في ذلك الحدث، والذي أعتبره من الأحداث المهمة في الحديث عن الصورة والصناعة والعديد من الأمور التي لها علاقة بذلك بين ما يقرب من 30 متحدثًا بين مصورين ورواة القصص وصانعي الأفلام والمبدعين وجميع صانعي الصورة والمتخصصين من المحترفين المشهورين في صناعة الصور في مصر خلال 3 أيام، من خلال محادثات وحلقات نقاش وورش عمل وعروض توضيحية حية وفعاليات التواصل والعديد من الأنشطة الجذابة للمصورين»، وفقا لبيان.

الجونة السينمائي

وأشار «سعادتي بالمشاركة جاءت لأنني اقترحت عليهم المحاضرة الأولى لي والتي تحمل عنوان (The Red Sea: The New Hollywood)، لأن بسبب تنقلي للمعيشة بين أميركا والإمارات ومصر، لاحظت العديد من الأمور عندما كنت أقارن كل صناعات السينما في العالم وليس هوليوود فقط، وجدت أن هناك العديد من الأمور التي لا نفكر فيها كثيرًا، وهو ما جعلني أفكر فيها، خاصة وأن البحر الأحمر هو نسخة من كاليفورنيا، وما جعل الناس تتجه إلى كاليفونيا عندما كانت في مجدها وقت الأفلام، بالرغم من وجود حملات للانتقال منها، ولكن ما جعلهم ينتظرون هو الجو المختلف، والأماكن والطبيعة، والبحر والصحراء والمدن وكل ما بينهما، خلقت صناعة هوليوود زمان، من وقت شارلي شابلن».

وتابع «عندما أنظر إلى البحر الأحمر أجد 8 مدن متمركزة، كل واحدة لها شكل وطاقة خاصة بها، غير أن الأماكن والأجواء تسمح أن نصور بها 365 يومًا في السنة، وما أتحدث عنه هو كل ما يمكن أن نقوم به هنا وأن نعمل عليه، لخلق صناعة من البحر الأحمر، لنقل العديد من الأشخاص المبتكرة والمبدعة، وفتح الحوار حول المبادرات التي تحدث من داخل وخارج مصر من خلال وجود الصناع خلال الأيام الثلاثة بالجونة، خاصة أن الجونة تضم مهرجانًا سينمائيًا، فالمهرجان يعني أفلامًا وليس التفاصيل السطحية ولا يتحدثون عن تفاصيل الأفلام».

التمثيل صعب

أما بالنسبة للمحاضرة الأخرى فقال «سنتحدث من خلالها عن مستقبل التصوير الفوتوغرافي وملكية المحتوى خاصة في عالم رقمي متزايد، فالـ NFTs تعد أحدث العملات المشفرة التي تحظى بكل الاهتمام عالميًا، حيث سنسلط الضوء على هذا الشكل الجديد من التكنولوجيا، الذي سلط الضوء عليه العديد من المبيعات القياسية في وقت سابق من هذا العام، وراء هذا المصطلح ميزة يمكن أن تجني آلافًا بل ملايين الدولارات».

- مو إسماعيل أول ممثل مصري في بوليوود

وأوضح إسماعيل أنه دخل المجال منذ نحو 10 سنوات، عن طريق الإعلانات وبعض الأدوار البسيطة، لكن بعد فترة شعر أن مجال التمثيل صعب، فقرر دخول مجال الإنتاج لاكتساب المزيد من الخبرات وفهم كل ما هو خلف الكاميرا، فلقد عمل ضمن فريق الإنتاج لعدد من الأفلام العالمية، من بينها «Star Trek Beyond» و«Mission: Impossible - Ghost Protocol»، قائلًا عن تلك الفترة «واحدة من أهم الفترات في حياتي التي استفدت منها، وجعلتني أدرك الكثير عن هذا العالم، وأن أتفهم طبيعة عمل كل فرد».

وتابع «أكثر خبراتي اكتسبتها من خلف الكاميرا، فالإنتاج علمني الكثير وجعلني مميزًا في رؤية كافة التفاصيل من الداخل والخارج.. ونصيحتي لأي شخص يريد أن يكون في مساحة التميز أن يفهم كافة الأدوار، وأن يدرك كل تفاصيل عالم الإنتاج قبل الوقوف أمام الكاميرا».

يشار إلى أن مو إسماعيل شارك أخيرًا في الفيلم الهندي «Khuda Haafiz Chapter II: Agni Pariksha» وهو العمل الأول له في بوليوود، بالإضافة إلى كونه أول ممثل مصري يعمل بالسينما الهندية.