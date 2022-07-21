وحيد ممدوح يصاحب «فنان العرب» بدار أوبرا باريس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ عازف الجيتار المصري وحيد ممدوح بروفات مكثفة مع الفنان السعودي محمد عبده، حيث يصاحبه بالوقوف لأول مرة على خشبة مسرح قصر جارنييه بدار الأوبرا الفرنسية العريق بمدينة باريس، والتي جرى افتتاحها العام 1875، وذلك بمصاحبة المايسترو وليد فايد، يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 يوليو الجاري، في خطوة تعتبر الأولى على مستوى الغناء الخليجي والعربي.

ويقول وحيد «وصلنا منذ يومين إلى العاصمة الفرنسية باريس، وبدأنا في إجراء بروفات مكثفة لهذا الحفل التاريخي، والذي شهد إقبالًا كبيرًا على شراء تذاكر حضوره، مما جعل المنظمين يقررون تنظيم حفلة أخرى إضافية لاستيعاب أكبر عدد من محبيه، بالرغم من صعوبة الأمر، لأنه لم يحدث أن أحيا فنان ليلتين متتاليتين في هذا المكان، وشهدنا إقبالًا من العرب الموجودين في باريس والخليجيين الذين حجزوا مقاعدهم في تلك الليلة»، وفقا لبيان.

وأشار ممدوح «سعيد بأن أكون ضمن الفرقة الموسيقية التي تعزف مع أول فنان عربي يقف على هذا المسرح، ستكون تجربة جميلة وتاريخية، وبصمة في تاريخ الموسيقى والغناء المعاصر».

وحيد ممدوح شارك أخيرًا في العزف بعدد من الحفلات في مختلف العواصم العربية بمشاركة عدد من النجوم منهم عبدالمجيد عبدالله والتي أقيمت بالإمارات.

بوستر حفل محمد عبده بدار أوبرا باريس (خاص لـ بوابة الوسط)