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تعرف إلى موعد عرض «هاملت بالمقلوب» في «القومي للمسرح المصري»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 02:20 مساء
تعرف إلى موعد عرض «هاملت بالمقلوب» في «القومي للمسرح المصري»
مشهد من مسرحية «هاملت بالمقلوب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشارك العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب» للمخرج مازن الغرباوي ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من «المهرجان القومي للمسرح المصري»، التي تحمل اسم المخرج عزيز عيد، وذلك في العاشرة مساء يومي 26 و27 يوليو الجاري على خشبة مسرح السلام، في العاشرة مساء.

ويرصد العرض واقع الإنسان في العصر الحديث ومدى المتغيرات من هاملت الإنسان في هذا العصر المليء بالمتغيرات الصحية والسياسية وكل الأمور التي نعيشها في زمننا الحالي.

«هاملت بالمقلوب» إنتاج وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافي، فرقة المسرح الحديث، تحت إدارة الفنان محسن منصور، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد، محمد الخيام، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، وأحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من «المهرجان القومي للمسرح المصري» تقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري»، وتنطلق في الفترة من 24 يوليو إلى 5 أغسطس.

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