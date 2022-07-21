عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل الفنان المصري عمرو دياب بتخطيه حاجز المليار استماع عبر تطبيق «أنغامي»، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

تضمن الفيديو أكثر 5 أغنيات تم الاستماع إليها على التطبيق وهي بالترتيب من الأكثر استماعًا إلى الأقل استماعًا «تملي معاك»، «يتعلموا»، «أماكن السهر»، «إنت الحظ»، و«أجمل عيون».

وصرح المهندس حسام الجمل المدير الإقليمي لـ«أنغامي» في مصر وشمال أفريقيا بأن سباق الاستماعات على «أنغامي» يكون انعكاسًا لذوق المستمعين وقوة جودة المحتوى وليس هناك أي تدخل بشري في عدد المستمعين أو تصدر فنان ما التريند.

وأشار إلى أن منصة «أنغامي» دخلت في شراكة استراتيجية حصرية لبث أغاني عمرو دياب التي تنتجها شركته «ناي فور ميديا»، وجميع إصداراته المقبلة من الأغاني حصريًا عبر المنصة التي يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم منذ شهر فبراير 2022.

يشار إلى أن عمرو دياب هو أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها، حصريا عبر منصة «أنغامي» فقط، وهي الاتفاقية التي أعلنت عنها المنصة منذ عدة أشهر في احتفالية كبرى تزين خلالها برج خليفة بدبي بصورة الفنان الملقب بـ«الهضبة».