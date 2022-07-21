«يونسكو» تختار ستراسبورغ عاصمة عالمية للكتاب للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الأربعاء، ستراسبورغ عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2024، لتصبح أول مدينة فرنسية تنال هذا اللقب منذ إطلاقه العام 2001.

وأبدت «يونسكو» في بيان «إعجابها» بالأهمية التي توليها ستراسبورغ للكتاب «كوسيلة لمواجهة تحديات الانصهار الاجتماعي والتغير المناخي»، وفق «فرانس برس».

وقالت إن ستراسبورغ، وهي المدينة الفرنسية الوحيدة التي شاركت في المنافسة، «تسلط الضوء على دور الكتاب في تشارك المخاوف البيئية والمعارف العلمية، مع إعطاء أولوية إلى الشباب كلاعبين في التغيير».

واعتبرت رئيسة بلدية المدينة الفرنسية الفائزة جان بارسيغيان خلال مؤتمر صحفي أعقب الإعلان الرسمي أن «الرهان من هذا الترشيح كان في أن نظهر أن الرابط القوي جدا لستراسبورغ مع القراءة لا يرتبط فقط بتراثها الغني للغاية. الكتاب حي في ستراسبورغ وله جمهوره، إنها مدينة نهمة على القراءة وعاشقة للكتب، مع منظومة مذهلة من الكتاب والرسامين التوضيحيين ودور النشر».

تسع مدن منافسة

وتنطلق فعاليات هذه السنة الاحتفالية في 23 أبريل 2024، تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر.

وستكون ستراسبورغ المدينة الرابعة والعشرين التي تحمل لقب العاصمة العالمية للكتاب منذ 2001.

ومن المدن التي اختارتها «يونسكو» سابقا في هذا الإطار: مدريد (2001) والإسكندرية (2002) وبيروت (2009) والشارقة (2019)، وأخيرا غوادالاخارا (2022) وأكرا (2023).

وستكرّس ستراسبورغ ميزانية لهذا الحدث تبلغ 4.5 مليون يورو، وفق رئيسة البلدية.

وتنافست ستراسبورغ على نيل اللقب مع تسع مدن أخرى هي عمّان الأردنية وهافانا الكوبية وياش الرومانية وأوبيدوس البرتغالية وبلوديف البرتغالية والرياض السعودية وسالامانكا الإسبانية وطشقند الأوزبكية وفيليكو تارنوفو البلغارية.