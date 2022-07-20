«MBC» تقدم حفلين موسيقيين لـ«2CELLOS» في مصر ودبي

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أن أمضيا السنوات العشر الماضية معا كفريق «2CELLOS» وأدهشا العالم بتقديم موسيقى الروك على آلتي التشيللو وأصدرا ستة ألبومات حصدت مليارات المشاهدات والتفاعلات والبث المباشر عبر الإنترنت وبيع أكثر من مليون تذكرة لحفلاتهم المباشرة، يتجه الثنائي الشهير لوكا سوليتش (Luka Šulić) وهاوزر (HAUSER) إلى العالم العربي وتحديدا إلى سوما باي مصر ودبي، في شهر نوفمبر من العام الجاري، لإحياء حفلين ضخمين قبل حل الفريق رسميا مع نهاية العام 2022.

في هذا السياق، أعلنت مجموعة «MBC» تنظيم وتقديم الحفلين القادمين لـ«2CELLOS»، في مصر، الجمعة 18 نوفمبر، بسوما باي بالتعاون مع شركة «RMC»، وفي دبي، السبت 19 نوفمبر، واضعة تلك الخطوة في إطار حرصها على تقديم أفضل العروض الترفيهية والحفلات الموسيقية والغنائية العالمية الحية للجمهور في العالم العربي، وفقا لبيان.

القمة

وكان لوكا سوليتش وهاوزر قد كشفا للإعلام أن العام 2022 سيشهد ختام جولاتهما معا كفريق «2CELLOS» وفي تصريحٍ لهما، قال النجمان «هذا العرض سيكون الأكبر لنا والأكثر حضورا لنا .لقد وصلنا إلى القمة وحققنا معا أفضل ما يمكن تحقيقه كفريق 2CELLOS، وفي هذه الجولة ستتضمن العروض كل ما تعلمناه معا في مشوارنا كفريق. العروض ستكون مليئة بالحماس ومؤثرة وعاطفية.

وفيما أثار تصريحهما إقبالا جماهيريا منقطع النظير على حضور حفلات جولتهما العالمية الأخيرة هذا العام في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والنمسا، إضافة إلى دول شرق أوروبا، من المنتظر أن يلقى كل من حفلي سوما باي مصر ودبي حضورا جماهيرا عربيا وعالميا واسعا، لا سيّما أن شهر نوفمبر يعتبر بداية موسم الفعاليات في كل من مصر والإمارات.