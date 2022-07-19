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القضاء الإيراني: المخرج بناهي سيمضي عقوبة بالسجن 6 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 12:35 مساء
القضاء الإيراني: المخرج بناهي سيمضي عقوبة بالسجن 6 أعوام
المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي في طهران، 30 أغسطس 2010 (أ ف ب)
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أكدت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أن على المخرج المعارض جعفر بناهي الذي أوقف الأسبوع الماضي، تمضية عقوبة بالسجن ستة أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، في مؤتمر صحفي إن «بناهي حكم عليه في العام 2010 بالسجن ست سنوات.. وعليه تم إدخاله مركز الاحتجاز (السجن) في إوين (بطهران) لقضاء هذه العقوبة»، وفق «فرانس برس».

وفي 11 يوليو، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توقيف بناهي، ليصبح ثالث مخرج يعلن احتجازه خلال أيام، بعد محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد.

وأوضحت وكالة «مهر» في حينه أن بناهي أوقف «أثناء حضوره إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسول آف».

ويعد بناهي (62 عاما) من أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، ونال جوائز دولية أهمها جائزة «الدب الذهبي» لأفضل فيلم في مهرجان «برلين السينمائي» العام 2015 عن «تاكسي طهران»، وأفضل سيناريو في مهرجان «كان» 2018 عن «ثلاثة وجوه».

وأتى توقيف بناهي الذي سبق أن حكم عليه بالسجن والمنع رسميا من إعداد الأعمال السينمائية في بلاده، بعد الكشف، الجمعة، عن توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة «الإخلال بالنظام العام» في إيران.

مبنى متروبول
وكشف الإعلام الرسمي توقيف رسول آف وآل أحمد بتهمة «الإخلال بالنظام العام» بعد مساندتهما لتحركات احتجاجية شهدتها مناطق إيرانية على خلفية انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد بمايو، في حادثة أودت بـ43 شخصا.

تسبب انهيار مبنى «متروبول» الذي كان قيد الإنشاء في آبادان بمحافظة خوزستان، بكارثة تعد من الأسوأ في الجمهورية الإسلامية خلال الأعوام الماضية، تلتها تحركات في مدن عدة تضامنا مع عائلات الضحايا، واحتجاجا على الفساد وعدم الكفاءة وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

ونشرت مجموعة من السينمائيين الإيرانيين بقيادة رسول آف رسالة مفتوحة في أواخر مايو دعت فيها قوات الأمن إلى «إلقاء أسلحتها» في مواجهة الغضب من «الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والقمع».

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كذلك، كان رسول آف وبناهي من ضمن الموقعين في الشهر نفسه على كتاب مفتوح ينتقد توقيف السلطات الإيرانية عددا من زملائهم في تلك الفترة.

ودعت إدارات مهرجانات سينمائية دولية مثل البندقية وبرلين وكان، إلى إطلاق سراح بناهي وزملائه، في حين أبدت فرنسا «قلقها» من توقيف عدد من المخرجين في الجمهورية الإسلامية.

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