اتفاقية تعاون بين «سوني ميوزك» و«كرافت ميديا» للترويج للنجوم العرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «سوني ميوزيك إنترتينمنت» (الشرق الأوسط)، والشركة المصرية «كرافت ميديا»، شراكة حصرية الإنتاج والترويج للفنانين والموسيقى العربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تعزز الاتفاقية الجديدة العلاقة بين الشركتين، والتي حققت منذ أوائل العام 2021، بعضا من أكبر النجاحات الموسيقية في الشرق الأوسط.

نتج عن الشراكة مع «كرافت ميديا» ومؤسسها حمدي بدر، سلسلة من النجاحات الإقليمية، بما في ذلك أغاني نجوم عرب مثل: «كلنا منجر» لوائل كفوري، «الغزالة» لكريم محمود عبدالعزيز، «سايرينا يا دنيا» لأحمد سعد، «ضماير» لإليسا، و«يا فاتني»، لحماقي، وفقا لبيان.

اعتبرت منظمة «آي إف بي آي» منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنطقة الأسرع نموا في تقرير الموسيقى العالمي لهذا العام، مع زيادة استهلاك الوسائط الاجتماعية، واستخدام المزيد من الأشخاص لمنصات الفيديوهات القصيرة والبث الموسيقي بنسبة 95.3% من إجمالي الإيرادات بالمنطقة. من خلال هذه الاتفاقية، ستواصل الشركتان التركيز على دعم هذا النمو من خلال الاستثمار المستمر في نجاحات نجوم العالم العربي.

فورتنايت

«في سوني ميوزيك، نؤمن دائما بقوة التعاون في تحفيز الابتكار وخلق فرص جديدة لفنانينا. نتيجة شراكتنا مع حمدي وكرافت ميديا تتحدث عن نفسها، على ما قال مايك فربرن، المدير العام لشركة «سوني ميوزيك الشرق الأوسط»، وأضاف أن براعة «كرافت ميديا» الإبداعية، إلى جانب سنوات خبرتنا في صناعة الموسيقى وشبكتنا الدولية من المواهب والمتعاونين، تمنح فنانينا ميزة في سوق تنافسية، مؤكدا «تعمل شركتنا اليوم على إطلاق استراتيجية طويلة المدى لتوسيع تأثير الموسيقى والفنانين العرب في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».

وأشار حمدي بدر، مؤسس شركة «كرافت ميديا»: «يسعدني للغاية تعزيز شراكتنا مع سوني ميوزيك من خلال الاتفاقية الجديدة.. لقد مررنا بعام استثنائي والتزامنا تجاه بعضنا البعض يؤكد ثقتنا بما يمكننا تحقيقه للفنانين وموسيقاهم والصناعة الإقليمية، من خلال العمل معا كفريق واحد. لا يمكنني أن أطلب مجموعة أكثر ثقة وولع بالفن من الناس للمشاركة معهم أكثر من سوني ميوزيك ونحن متحمسون للغاية لما سيأتي في الأشهر والسنوات المقبلة».

خلال العام الأول من الشراكة بين «سوني ميوزيك الشرق الأوسط» و«كرافت ميديا» أصبح النجم المصري محمد حماقي، الذي يديره بدر، أول فنان عربي يشارك في لعبة «فورتنايت» الشهيرة على الإنترنت كجزء من حفلها «ساوند ويف سيريز» في أكتوبر 2021.