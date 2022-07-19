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ضبط رسم لبيكاسو في إيبيزا قبل تهريبه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 10:32 صباحا
ضبط رسم لبيكاسو في إيبيزا قبل تهريبه
صورة مؤرخة في أبريل 1949 للرسام بابلو بيكاسو في مشغله في فالوريس الفرنسية (أ ف ب)
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ضبطت الجمارك الإسبانية رسما لبيكاسو تقدر قيمته بأكثر من 450 ألف يورو، مطلع يوليو في مطار إيبيزا في جزر البليار، في حقيبة مسافر يشتبه بضلوعه في عملية «تهريب»، حسب ما أعلنت السلطات، الإثنين.

وضبط الرسم المسمى «ثلاث شخصيات» (تروا بيرسوناج) والمؤرخ العام 1966 في 5 يوليو في حوزة مسافر قادم من سويسرا «حاول إدخاله إلى إسبانيا دون التصريح به» كما أوضحت الجمارك في بيان.

وردا على سؤال من عناصر الجمارك الذين أخطرهم نظراؤهم السويسريون بنقل «عمل فني» في ظروف «مشبوهة»، أكد المسافر أن الرسم ليس أصليا وأظهر فاتورة بـ1500 فرنك سويسري (1515 يورو) قال إنه حصل عليها عندما اشتراه.

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لكن في أسفل حقيبته، اكتشف عناصر الجمارك فاتورة ثانية بـ450 ألف فرنك (454 ألف يورو) من معرض فني في زيوريخ مع إشارة إلى رسم «ثلاث شخصيات» لبابلو بيكاسو.

وبحسب تحليل أولي أجراه متخصصون في الأعمال الفنية، هذا الرسم هو «العمل الأصلي» للرسام الإسباني و«السعر الذي حدده المعرض في الفاتورة يتماشى مع السعر السوقي» وفق البيان.

وتابع أن هذا التقييم الأولي سيؤكد بتحليل «أكثر شمولا» باستخدام «تقنيات متقدمة» مشيرا إلى فتح تحقيق في عملية «تهريب».

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