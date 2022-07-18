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الهندي دانوش في مهمة قاتلة بـ«الرجل الرمادي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 12:15 مساء
الهندي دانوش في مهمة قاتلة بـ«الرجل الرمادي»
بوستر الهندي دانوش الخاص بفيلم «الرجل الرمادي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يبدو أن الاحتفال سيكون مزدوج هذا العام بالنسبة لنجم السينما التاميلية الهندي دانوش، حيث احتفل الشهر الماضي بمرور 20 عاما على دخوله صناعة السينما، كما يحتفل بأول ظهور له في هوليوود من خلال فيلم «الرجل الرمادي» (The Gray Man)، والذي طرح في دور العرض المصرية يوم 13 يوليو الماضي، فجمهوره بالهند وكل مكان في العالم كانوا في انتظار تفاصيل شخصيته التي كشف الأخوين روسو عن بعض ملامحها من خلال إعلان الفيلم الرسمي، مشيران أنه يلعب دور أحد أفضل القتلة في العالم، فهو القوة المميتة بهذا العمل.

وكشف جو روسو أن شخصية دانوش رائعة للغاية لدرجة أن هناك شيئا فرعيا يدور في ذهنه كثيرا، وقال «دانوش يلعب أحد كبار القتلة في العالم، تم إرساله خلف شخصية رايان في الفيلم، فلقد خاض معركتين رائعتين ضمن أحداث الفيلم، كما أنني وأنتوني من كبار المعجبين بدانوش، فلقد كتبنا هذا الدور خصيصا له، فهو نوع من شخصية كلاسيكية، والذي يظهر لمحاربة البطل وتعقيد أحداث الفيلم، وعلى الجانب الآخر فإنه شخصية مرحة وفريد من نوعه، وله حضور كبير أمام الكاميرا، فإذا أحب الجمهور هذا الفيلم، سنقوم بتوسيع نطاق سرد القصص من هنا، فهذه الشخصية رائعة للمضي قدما في هذا العالم وأن تتواجد في أجزاء جديدة، فيمكن وصف شخصيته بأنه رجل في مهمة قاتلة»، وفقا لبيان.

تجربة مليئة بالإثارة
وأكد الجمهور الهندي وعدد من نجوم بوليوود سعادتهم بقدرتهم أن يشاهدوا هذا العمل علي شاشات السينما ولو لفترة محدودة، فأفلام الأكشن لابد وأن يتم مشاهدتها على الشاشة الكبيرة، فمهما كانت المعدات المتواجدة في المنزل قادرة على تقديم جودة عالية، ولكنها لن تتمكن من إعطاء حالة تواجدك بداخل دور العرض وأمام تلك الشاشة الضخمة محاطا بكل التقنيات السينمائية التي تمنحك متعة مشاهدة عالية.

- الأخوان روسو يحولان كريس إيفانز لشرير في «The Gray Man»

وعلى الجانب الآخر أكد دانوش سعادته بكونه جزءا من فريق فيلم «The Gray Man»، وأنه يتطلع إلى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، ووصف التجربة بأنها رائعة ومليئة بالإثارة، وعلى الرغم من أن هذا الفيلم هو أول ظهور لدانوش في هوليوود، ولكن كان له ظهور آخر دولي العام 2018 من خلال فيلم «The Extraordinary Journey of the Fakir» وهو فيلم من إنتاج مشترك بين فرنسا والهند وبلجيكا وسنغافورة وأميركا وشاركته البطولة الممثلة الفرنسية بيرنيس بيجو.

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