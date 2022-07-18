زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك

القاهرة - بوابة الوسط

تزوج النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك في ولاية نيفادا الأميركية، بعد 18 عاما من انتهاء علاقتهما الأولى التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في ذلك الوقت، بحسب سجلات محكمة نشرت، السبت، واطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

وأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كلارك التي تضم مدينة لاس فيغاس أن بنيامين غيزا أفليك تزوج جينيفر لوبيز.

وبحسب الوثيقة، اختارت المغنية والممثلة البالغة 52 عاما أن تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك.

وكانت لوبيز وهي أيضا سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، أعلنت في أبريل خطوبتها من الممثل بفيديو قصير.

قصة حب

والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك العام 2002 خلال تصوير فيلم «جيلي»، وتابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود. وأرجئ زواجهما الذي كان مقررا في 2003 قبل إعلان انفصالهما العام 2004.

وتحدثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة «بيبول» في فبراير، قائلة «إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية».

وأصبح النجمان «لا ينفصلان» منذ عودتهما إلى بعضهما البعض واشتريا منزلا في بيفرلي هيلز كما أفاد موقع «تي إم زي» المتخصص.

وتزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات، وكان المغني مارك أنتوني من بين أزواجها وأنجبت منه توأمين هما ماكس وإيميه.

أما أفليك فكان متزوجا الممثلة جينيفر غارنر التي أنجب منها فايوليت وسيرافينا وسامويل.