Atwasat

زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 11:15 صباحا
زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك
جينيفر لوبيز وبن أفليك في لوس أنجليس، 8 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تزوج النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك في ولاية نيفادا الأميركية، بعد 18 عاما من انتهاء علاقتهما الأولى التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في ذلك الوقت، بحسب سجلات محكمة نشرت، السبت، واطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

وأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كلارك التي تضم مدينة لاس فيغاس أن بنيامين غيزا أفليك تزوج جينيفر لوبيز.

وبحسب الوثيقة، اختارت المغنية والممثلة البالغة 52 عاما أن تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك.

وكانت لوبيز وهي أيضا سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، أعلنت في أبريل خطوبتها من الممثل بفيديو قصير.

قصة حب
والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك العام 2002 خلال تصوير فيلم «جيلي»، وتابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود. وأرجئ زواجهما الذي كان مقررا في 2003 قبل إعلان انفصالهما العام 2004.

وتحدثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة «بيبول» في فبراير، قائلة «إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية».

وأصبح النجمان «لا ينفصلان» منذ عودتهما إلى بعضهما البعض واشتريا منزلا في بيفرلي هيلز كما أفاد موقع «تي إم زي» المتخصص.

وتزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات، وكان المغني مارك أنتوني من بين أزواجها وأنجبت منه توأمين هما ماكس وإيميه.

أما أفليك فكان متزوجا الممثلة جينيفر غارنر التي أنجب منها فايوليت وسيرافينا وسامويل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء
تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة 21 شخصا

تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة ...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»

بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»
شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن الأوكراني

شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي...
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية

الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
جَرة البرلمان الليبي

جَرة البرلمان الليبي
إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
10 سنوات على «غانغنام ستايل».. بداية حقبة البث التدفقي
10 سنوات على «غانغنام ستايل».. بداية حقبة البث التدفقي
مراسلات مارسيل بروست في إصدار جديد
مراسلات مارسيل بروست في إصدار جديد
مو إسماعيل أول ممثل مصري في بوليوود
مو إسماعيل أول ممثل مصري في بوليوود
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض «دوكومنتا» على الاستقالة
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض «دوكومنتا» على...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي...
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك...
المزيد
50 ممثلا يوميا على خشبة الهناجر بسبب «أشباح الأوبرا»
50 ممثلا يوميا على خشبة الهناجر بسبب «أشباح الأوبرا»...
الهندي دانوش في مهمة قاتلة بـ«الرجل الرمادي»
الهندي دانوش في مهمة قاتلة بـ«الرجل الرمادي»...
زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك
زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو...
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض «دوكومنتا» على الاستقالة
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط