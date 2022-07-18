جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

القاهرة - بوابة الوسط

تحول الحجر الأسود، الحي المدمر والمهجور في ضاحية دمشق، إلى استوديو في الهواء الطلق لتصوير فيلم صيني ينتجه النجم الشهير جاكي شان.

ويأتي ذلك بعد سنوات من طرد تنظيم «داعش» من الحي، الذي بدأ يستعيد بعضًا من مظاهر الحياة، وفق «فرانس برس».

وفيلم «هوم أوبرايشن» الذي تجري وقائعه في دولة وهمية اسمها «بومان»، مستوحى في الواقع من عملية إجلاء جماعي نظمتها الصين في العام 2015 لمئات المواطنين الصينيين والأجانب من اليمن، فأخرجتهم على متن سفن للبحرية الصينية من البلد الغارق في حرب مدمرة منذ العام 2014.

سورية وليس اليمن

ووجد المشرفون على الفيلم الذي تسهم شركة إماراتية أيضًا في إنتاجه، أن اليمن مكان غير آمن للتصوير، فارتأوا تصوير بعض مشاهده في سورية.

وبعد أكثر من 11 عامًا من نزاع مدمر، تحولت مناطق واسعة في سورية إلى موقع لتصوير مشاهد الدمار والحرب.

وضج حي الحجر الأسود شبه الخالي من السكان الخميس بفريق العمل الصيني وممثلين ثانويين سوريين، ارتدى بعضهم الزي اليمني. وحضر افتتاح التصوير الخميس سفير جمهورية الصين التي حافظت على علاقة متينة مع السلطات السورية المعزولة دوليًا.

ووسط أبنية مهدمة، انهمك أعضاء الفريق في نصب أجهزتهم ونشر الدبابات في مواقعها تمهيدًا لانطلاق التصوير.

وإن كان جاكي شان المنتج الرئيسي للعمل، إلا أنه لن يحضر إلى سورية للمشاركة في تصوير الفيلم الذي يقدم على أنه يسلط الضوء على دور السلطات الصينية في عملية الإجلاء الكبيرة من اليمن.

وهذا ما أكده المخرج ينشي سونغ إذ قال للصحافيين إن الفيلم «ينطلق من وجهة نظر الدبلوماسيين من الحزب الشيوعي الذين تحدوا وابل الرصاص في بلد تمزقه الحرب، واستطاعوا نقل جميع المواطنين الصينيين سالمين على متن سفينة حربية».

خلال حفل الافتتاح، رفعت لافتة حمراء كتب عليها بالعربية «أول فيلم صيني يبدأ تصويره في سورية».

وفي عام 2015، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء من حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المحاذي له في جنوب دمشق.

وفي مايو 2018، وعلى أثر عملية عسكرية واسعة وإجلاء مئات المقاتلين، تمكن الجيش السوري من استعادة كافة أحياء العاصمة الجنوبية حيث كان يتواجد التنظيم المتطرف.

واستعادت القوات الحكومية بذلك كامل دمشق ومحيطها للمرة الأولى منذ عام 2012.

جذب المنتجين

وأدت المعارك والقصف إلى تسوية مساحات واسعة من حي الحجر الأسود بالأرض. وبات عبارة عن تكتل أبنية منهارة أو متصدعة لا حياة فيها. وعادت قلة من سكان الحي إليه، بينما لا يزال القسم الأكبر منه غير مأهول.

وقال المخرج المنفذ في سورية رواد شاهين لوكالة فرانس برس «تحولت مناطق الحرب في سورية إلى استوديو سينمائي يجذب المنتجين لتصوير أفلامهم».

وأضاف «بناء أماكن مشابهة مكلف جدًا، هنا يوجد استوديو جاهز ومناسب لأي شخص يرغب بتصوير أي مشهد مرتبط بالحرب».

ولن يقتصر تصوير الفيلم الصيني على الحجر الأسود، بل سيشمل مناطق أخرى شهدت معارك مدمرة بينها مدينتا داريا ودوما قرب دمشق، ومدينة حمص في وسط البلاد.

والمدن الثلاث معاقل سابقة لفصائل معارضة وفُرض هليخت حصار محكم تلته عمليات عسكرية انتهت بسيطرة الجيش السوري بعد معارك وقصف كثيف.

ومن المفترض أن يستمر التصوير في سورية لمدة 45 يومًا، وفق المنتج المنفذ للفيلم زياد علي، على أن ينتقل إلى مواقع أخرى خارج سورية. وقال لـ«فرانس برس»: «هذا المكان يشبه الموقع الحقيقي الذي جرت فيه أحداث هذا العمل الحقيقية لأنه مأخوذ عن قصة حقيقية»، وفق «فرانس برس».

- جاكي شان: أنا محظوظ لأنني ما زلت على قيد الحياة

وتخضع سورية منذ اندلاع النزاع لمجموعة من العقوبات الدولية. وتواجه البلاد حاليًا معضلة مخلفات الحرب من ألغام وأجسام متفجرة، ما جعلها وفق الأمم المتحدة تُسجل «أكبر عدد من الضحايا جراء الذخائر المتفجرة عالميًا».

والعام 2015، أرسلت الصين إلى اليمن سفنًا منتشرة في منطقة خليج عدن وفي المياه الإقليمية الصومالية، حيث تقوم بمهمات لمكافحة القرصنة، فأجلت المئات من رعاياها ورعايا دول أخرى تقطعت بهم السبل.

ووصفت بكين حينها العملية الناجحة بأنها لحظة فخر لقواتها البحرية، ودليل على مبادئها الإنسانية وانتشارها العالمي المتزايد.