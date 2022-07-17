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بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض «دوكومنتا» على الاستقالة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 05:16 مساء
بسبب عمل اعتبر «معاديا للسامية».. إجبار مديرة معرض «دوكومنتا» على الاستقالة
فريق من معرض «دوكومنتا» الألماني للفن المعاصر في كاسيل يغطي الجدارية الضخمة «عدالة الشعب» التي رسمتها مجموعة من الفنانين الإندونيسيين في 21 يونيو 2022 بعدما أثارت سجالا لتضمنها رموزا اعتبرت معادية للسامية (أ ف ب)
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أعلن مسؤولو معرض «دوكومنتا»، في كاسيل بألمانيا، أن مديرة الملتقى العالمي اضطرت إلى تقديم استقالتها، إثر جدل حول عمل فني اعتبر «معاديا للسامية».

وأعربت اللجنة المشرفة على «دوكومنتا»، أحد أكبر معارض الفن المعاصر في العالم، السبت، عن «استيائها الشديد لظهور شعارات معادية بشكل فاضح للسامية» لدى افتتاح المنتدى في يونيو، وفق ما جاء في بيان.

وجرى التوصل إلى اتفاق مع مديرة المعرض سابين شورمان من أجل «فسخ عقدها»، على أن يجري تعيين إدارة موقتة، حسب «فرانس برس».

 جدارية كبيرة 
والعمل الفني المعني عبارة عن جدارية كبيرة رسمتها مجموعة من الفنانين الإندونيسيين، اسمها «تارينغ بادي».

وتتضمن الجدارية شريطا مرسوما أطلقت عليه المجموعة اسم «عدالة الشعب»، يظهر فيه جندي ذو رأس خنزير وعلى خوذته نجمة داود وشعار «الموساد».

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كما يظهر في اللوحة رجل مجعّد الشعر ذو أسنان طويلة يعتمر قبّعة عليها شعار النازيين ويدخّن السيجار، ويذكّر بالرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية التي كانت تظهر يهودا متزمتين.

وسرعان ما أزيل العمل من المعرض بطلب من السفارة الإسرائيلية ومن ممثلين عن يهود ألمانيا.

ووعدت اللجنة المشرفة على «دوكومنتا» بإلقاء الضوء كاملا على القضية لتفادي «حوادث معادية للسامية» أخرى في أوساط الثقافة والفنون، وفق البيان.

وأيدت وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت رحيل المديرة ودعت إلى تركيز الجهود على معرفة كيف وصل عمل كهذا إلى جدران المعرض.

وقالت متحدثة لجريدة «فرانكفورتر روندشاو» إنه ينبغي «استخلاص العبر الضرورية».

فنانون فلسطينيون
وافتتح المعرض الفني بالأساس بسجال آخر، إذ اتُّهمت مجموعة فنانين فلسطينيين مشاركة فيه وهي مجموعة «ذي كويستشن أوف فاندينغ» The Question of Funding الشديدة الانتقاد لإسرائيل، بالارتباط بحركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» (بي دي إس).

و«بي دي إس» حملة عالمية تدعو لمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وثقافيًا وعلميًا، من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وصنّف البرلمان الألماني حركة «بي دي إس» العام 2019 على أنها «معادية للسامية» ومنعها من الحصول على تمويل حكومي، في حين تؤمن الدولة الفدرالية حوالى نصف ميزانية «دوكومنتا» البالغة 42 مليون يورو.

وأراد منظمو «دوكومنتا» هذه السنة إعطاء مساحة أكبر لفناني دول «الجنوب» وتوسيع الآفاق الفنية للمعرض.

 

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