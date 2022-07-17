مراسلات مارسيل بروست في إصدار جديد

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الأولى منذ حوالي عقدين، ستطرح دار النشر الفرنسية «بلون»، في نوفمبر، إصدارًا جديدًا من مراسلات الكاتب مارسيل بروست.

ومن المقرر طرح المجموعة المؤلفة من خمسة أجزاء في الثالث من نوفمبر، مع اقتراب الذكرى المئوية الأولى لوفاة الكاتب، وفق «فرانس برس».

طبعة جديدة

وتضم هذه الطبعة الجديدة ألفي نسخة تضم كلمة ختامية لجان إيف تادييه كاتب سيرة بروست، ونسخة بالفاكس عن بعض الرسائل بخط يد بروست.

وذكّرت دار النشر بأن «هذا العمل الدقيق نشرته دار بلون بواحد وعشرين جزءا بين العامين 1970 و1993».

وأتى هذا النتاج الضخم بفضل جهود الأستاذ الجامعي الأميركي فيليب كولب الذي كرس وقتًا طويلًا للقاء الأشخاص الذين كان يعتقد أنهم حائزون رسائل من الكاتب.

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وقبل وفاته سنة 1992، جمع كولب أكثر من خمسة آلاف رسالة من بروست تمتد على ما يزيد عن عشرة آلاف صفحة.

وبهذه المراسلات، تطلق دار «بلون» مجموعة مسماة «لا بريستيجيوز» (الفاخرة)، ستصدر في إطارها لاحقًا مذكرات الرسام أوجين دولاكروا ومراسلات الملكة ماري أنطوانيت.