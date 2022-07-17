انطلاق أهم مهرجان عالمي للموسيقى الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد غياب عامين بسبب جائحة «كوفيد-19»، توافد عشرات آلاف الشباب من حول العالم للمشاركة في أهم الأحداث العالمية للموسيقى الإلكترونية، وهو مهرجان «تومورولاند».

وافتُتح المهرجان الجمعة، والذي يقام قرب مدينة أنتويرب البلجيكية، وسط درجات حرارة مرتفعة، مع ديكورات ساحرة شبيهة بعالم «أليس في بلاد العجائب» وأجواء قصص «ديزني»، فيما ارتدى المشاركون أزياء استعراضية غريبة للاحتفال بهذا الحدث المنتظر، وفق «فرانس برس».

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وبعد إطلاقه سنة 2005 على يد شقيقين مولعين بالموسيقى الإلكترونية من منطقة فلاندر البلجيكية، بات مهرجان «تومورولاند» من أهم المهرجانات من نوعه في العالم، والأكبر في أوروبا.

إزالة القيود الصحية المرتبطة بالجائحة

وفي هذه النسخة التي تقام بعد إزالة القيود الصحية المرتبطة بالجائحة، يُنتظر توافد نحو 600 ألف شخص من مئتي بلد لحضور المهرجان الذي يقام خلال ثلاث عطل نهاية أسبوع في يوليو، في مقابل عطلتي نهاية أسبوع في العادة. ومن شأن تمديد الحدث تخفيف الخسائر التي تكبدها القائمون على المهرجان بعد إلغاء نسختي 2020 و2021.

ورغم ازدياد الإصابات بـ»«كوفيد-19 في بلجيكا خلال الأسابيع الأخيرة، قلة من المشاركين كانوا يضعون كمامة، فيما قال كثير منهم إنهم يشعرون بالحماية لكونهم تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

سعر التذاكر

ورغم سعر التذاكر المرتفع (100 يورو لليوم الواحد من دون تكاليف التخييم)، يبدو أن برنامج المهرجان أثار اهتمام المشاركين. فقد توافد الجمهور بأعداد غفيرة لحضور عرض منسق الأسطوانات الألماني روبن شولز الذي قدم حفلًا استشرافيًا صاخبًا. واختُتم الحفل بعرض لفرقة «ميجور ليزر» الأميركية التي قدمت حفلًا للموسيقى الإلكترونية لأكثر من ساعة على وقع إطلاق المفرقعات.

وتشهد الأيام المقبلة من هذا الحدث عروضًا لأسماء كبيرة في مجال موسيقى التكنو والموسيقى الإلكترونية، بينهم مارتن غاريكس وبول كالكبرينر والبلجيكيان شارلوت دو فيتي ولوس فريكنسيز.