ليزو تصدر ألبومها الجديد «سبشل»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت المغنية والممثلة الأميركية ليزو ألبومًا جديدًا، الجمعة، بعدما كان رشح في الأسبوع نفسه برنامجها من نوع تلفزيون الواقع لنيل جائزة «إيمي» وقبل جولة فنية مرتقبة لها.

وأعادت المغنية في ألبومها «سبشل» الاعتماد على المعايير نفسها التي ساهمت في شهرتها، إذ يتضمن العمل 12 أغنية راقصة عبارة عن مزيج من موسيقى السول والهيب هوب، مع رسالة حب الذات والآخرين، وهي عناصر ساهمت في شهرتها وتحرص المغنية دائمًا على إيصالها.

وروجت صاحبة أغاني «تروث هورتس» و«دجوس» و«كوز أي لوف يو» لألبومها الجديد الجمعة خلال إحيائها حفلة خاصة بأخبار «توداي» التي تبثها قناة «إن بي سي» أقيمت في محيط استوديوهات المحطة بمركز روكفلر في مانهاتن.

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وقالت ليزو «أنا فخورة جدًا بهذا الألبوم»، مضيفة أن «العمل عليه استغرق ثلاث سنوات ويضم أعمالًا كلاسيكية من دون أي أغان سيئة، ويشكل أفضل عمل أنجزته على الإطلاق».

ويختتم إصدار الألبوم الجديد أسبوعًا ناجحًا للمغنية (34 سنة) التي رشح الثلاثاء برنامجها التلفزيوني «ووتش أوت فور ذي بيغ غرررلز»، وهو من نوع تلفزيون الواقع ويبث عبر «أمازون برايم فيديو»، لنيل جائزة «إيمي» التي تمثل مكافآت تمنح لأفضل أعمال تلفزيونية أميركية.

ويرتكز المسلسل الذي تؤدي فيه ليزو الأدوار الرئيسية على مبادئ تلفزيون الواقع ويتمحور على مسابقة تختار فيها راقصات من صاحبات الوزن الزائد لتقديم أداء خلال جولة المغنية الفنية، في رسالة حب الذات التي تتميز بها ليزو وتسعى دائمًا إلى التركيز عليها.

واوضحت في صفحتها عبر «انستغرام» أن «الهدف من المسلسل ليس الحصول على جائزة، بل أنجزناه لأنفسنا ومن أجل الأشخاص الذين تأثروا من خلال العمل عليه... ولإنقاذ هذه الصناعة... إضافة إلى سعينا لنثبت للعالم كم نحن جميلات وموهوبات!».

ميليسا فيفيان جيفرسون

وبدأت ليزا، واسمها الحقيقي ميليسا فيفيان جيفرسون وتتحدر من ديترويت فيما نشأت في هيوستن، حياتها المهنية سنة 2013 لكنها حققت نجاحًا واسعًا بعد ألبومها الثالث «كوز أي لوف يو» الصادر العام 2019 الذي حصد ثماني ترشيحات في جوائز غرامي وحصد ثلاث جوائز منها.

وقالت الجمعة «إن الأمر يستغرق عشر سنوات ليصبح الشخص ناجحًا بين ليلة وضحاها».

ومن المقرر أن تبدأ جولة ليزو الفنية في أميركا الشمالية خلال سبتمبر، وتشمل الجولة حفلات عدة من بينها واحدة في «ماديسون سكوير غاردن» بنيويورك وأخرى في «كيا فوروم» بلوس أنجليس.