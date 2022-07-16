أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

نشر النجم المصري أحمد حلمي، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا من أحد أفلامه، مصحوبًا بمقطع من أغنية «ويش جابك» للمطرب الليبي جودي الحوتي.

وصاحب المقطع المأخوذ من فيلم «صايع بحر»، تعليق يقول فيه حلمي «لما الإكس ترجع تكلمك تاني»، ليشارك الفنان المصري في تريند منتشر بين الشباب الليبي والعربي بشكل عام، على مواقع التواصل، يستخدمون فيه ذلك المقطع من أغنية الجودي، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وقوبل المقطع الذي نشره حلمي في «فيسبوك»، الخميس، بتفاعل كبير وإعادة نشر لأكثر من ألفي مرة.

- أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي

وأغنية «ويش جابك» من ألحان كل من جودي الحوتي وصالح ياسر، الذي قام بتوزيعها أيضًا، ومدير تصوير بودجي العمامي وتصوير سالم الجج وعوض المنفي، وألوان وجرافيك نبيل الروبا.

انتهى المخرج أحمد تمساح من تصوير أغنيته الجديدة «ويش جابك» للمطرب الشاب جودي الحوتي.

ووفي تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط»، قال المخرج أحمد تمساح: «أغنية ويش جابك هي من كلمات الشاب جودي الحوتي وهي أول أغنية خاصة له، وهو الذي شارك من قبل في أغنية راب مع مغن آخر».

وأشار إلى أن تصوير الأغنية جرى على مدار يومين في مدينة بنغازي، في حين استغرق التجهيز لها ما يقرب من شهرين.

وعن انتشار المقطع الأول من الأغنية، قال تمساح: «انتشر المقطع على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وحصد عددًا كبيرًا من المشاهدات خاصة من خارج ليبيا وأصبح الأكثر تداولًا».