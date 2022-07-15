العثور على رسم بورتريه ذاتي لفان غوخ باسكتلندا

القاهرة - بوابة الوسط

عثر متحف اسكتلندي على رسم بورتريه ذاتي لفنسنت فان غوخ في الجهة الخلفية للوحة أخرى أنجزها الرسام الهولندي الشهير، ووصف القائمون على الموقع، الخميس، هذا الاكتشاف بأنه «نادر للغاية».

حصل هذا الاكتشاف «المذهل» بعد دراسة بالأشعة السينية للوحة «بورتريه قروية» التي أنجزها فان غوخ سنة 1885، قبل معرض مخصص للانطباعية في إدنبرة، وفق «فرانس برس».

واكتُشف البورتريه على جهة العمل الخلفية، مغطى بطبقات من الغراء والكرتون أضيفت على ما يبدو قبل معرض في مطلع القرن العشرين.

وتوضح أمينة متحف «ناشونال غاليريز أوف سكوتلاند» فرانسس فول أن «مثل هذه اللحظات أمر نادر للغاية»، مضيفة «اكشتفنا عملا غير معروف لفنسنت فان غوخ، أحد أهم الفنانين وأكثرهم شعبية في العالم».

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يُعرف عن فان غوخ إعادة استخدامه للوحات بهدف توفير المال. ويُظهر رسم البورتريه الذاتي رجلا ملتحيا معتمرا قبعة مع وشاح حول الرقبة. ويمكن بوضوح رؤية الأذن اليسرى التي قطعها الرسام سنة 1888.

وخلال المعرض الذي يقام بين 30 يوليو و13 نوفمبر، يمكن للزائرين رؤية الرسم الذي أعيد إنتاجه بواسطة التصوير الشعاعي.

ويبحث المتحف الاسكتلندي حاليا عن طريقة لإزالة الغراء وفصل العملين من دون إلحاق الأذى بهما.