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مصطفى قمر يتألق في حفل العيد بنادي الاتحاد السكندري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 01:04 مساء
مصطفى قمر يتألق في حفل العيد بنادي الاتحاد السكندري
مصطفى قمر خلال حفله بنادي الاتحاد السكندري (خاص لـ بوابة الوسط)
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تألق النجم المصري مصطفى قمر في واحدة من أقوى حفلاته الجماهيرية داخل نادي الاتحاد بالإسكندرية، وذلك ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وسط حضور الآلاف من جمهوره ومحبيه.

حضر قمر الحفل صحبة مدير أعماله علي رشاد وشقيقه حمادة قمر وصعد إلى المسرح على أنغام أشهر أغانيه وسط صيحات وتفاعل جمهوره ورواد النادي، وفقا لبيان.

وقدم النجم المصري عددًا كبيرًا من أشهر أغانيه، ومنها «لسا حبايب» و«السود عيونه» و«منايا» و«حبيب حياتي» و«بسلم عليك» و«الليلة دوب».

وأهدى أغنيته «آه يا واد يا إسكندراني» لجمهور الحفل، خصوصًا أنه يحتفل معهم بالإسكندريه وسط أجواء من الفرح والرقص بينهم، واستمر الحفل لأكثر من ساعتين.

وقدم رئيس نادي الاتحاد محمد مصيلحي درع النادي للنجم مصطفى قمر تكريمًا وتقديرًا له على إحيائه الحفل.

مصطفى يتسلم درع نادي الاتحاد من محمد مصيلحي (خاص لـ بوابة الوسط)
مصطفى يتسلم درع نادي الاتحاد من محمد مصيلحي (خاص لـ بوابة الوسط)
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