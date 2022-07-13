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«عمهم» يحقق لمحمد إمام أعلى إيراد يومي بتاريخه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 02:00 مساء
«عمهم» يحقق لمحمد إمام أعلى إيراد يومي بتاريخه
بوستر فيلم «عمهم» لمحمد إمام (خاص لـ بوابة الوسط)
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حقق فيلم الفنان المصري محمد إمام الجديد «عمهم»، في ثالث أيام عيد الأضحى، نحو 4 ملايين و200 ألف جنيه، ويعد هذا الرقم أعلى إيراد يومي يحققه إمام، بعد رقمه السابق 3 ملايين و500 ألف جنيه بفيلمه «جحيم في الهند» العام 2016.

وبذلك يصبح إجمالي إيرادات «عمهم» لمحمد إمام منذ طرحه في وقفة عيد الأضحى حتى ثالث أيام عيد الأضحى 13 مليونا و500 ألف جنيه مصري، وفقا لبيان.

- عرض خاص لـ«عمهم» تمهيدا لطرحه بدور العرض (فيديو)

فيلم «عمهم»، يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، عدد كبير من النجوم منهم رياض الخولي، محمد سلام، سيد رجب، محمد لطفي، باسم سمرة، آيتن عامر، أحمد خالد صالح، هدى المفتى، والشحات مبروك، إشراف عام كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

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