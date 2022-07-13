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عبدالفتاح جريني: أعيش قصة حب وقريبا سأعلن تفاصيلها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 11:50 صباحا
عبدالفتاح جريني: أعيش قصة حب وقريبا سأعلن تفاصيلها
عبد الفتاح جريني والإعلامية بسنت شمس الدين في كواليس برنامج «ليلة العيد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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حل الفنان المغربي عبدالفتاح جريني ضيفًا على آخر حلقات برنامج «ليلة العيد» الذي يبث عبر أثير إذاعة «بانوراما إف إم» مع الإعلامية بسنت شمس الدين، في حلقة استمرت أربع ساعات على الهواء.

وتحدث جريني عن مشاريع الحب والزواج والارتباط والإشاعات الكثيرة، مؤكدًا أنه يعيش قصة حب حاليا، قريبًا سيعلن عن مفاجأة خاصة جدًا.

كما تحدث عبدالفتاح خلال اللقاء عن بدايته في الغناء بعد تخرجه من برنامج اكتشاف المواهب ونزوله إلى مصر، وتعاونه مع نجوم كبار في التأليف والتلحين لتفتح له أبواب الشهرة من أوسع أبوابها، كذلك إيمان عدد كبير من الصناع والنجوم بموهبته ومنهم راشد الماجد الذي دعمه لدرجة أنه تنازل له عن أغنية «أشوف فيك يوم» بعدما تمنى جريني أن تكون هذه الأغنية من نصيبه لكونها ستكون علامة مميزة في مسيرته، وبالفعل أصبحت كذلك وما زالت إلى الآن تحقق نجاحًا كبيرًا.

مرض والدته
كذلك تحدث المطرب المغربي عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية مما أدى إلى تأخره رغم أنه كان في الصفوف الأولى وذلك بسبب انشغاله بمرض والدته التي رافقها في أيامها الأخيرة وظل بجوارها في المغرب، لتأتي بعد ذلك فترة كورونا لكنه يعمل الآن على ألبومه الجديد مع شركة «روتانا» وهو يحتوي على عدد متنوع من اللهجات التي ترضي عشاقه منها المغربي والمصري واللبناني، هذا بخلاف طرحه لأغنية مغربية أخيرًا بعنوان «كذابة».

وحول تجربة غنائه بالهندي، أشار الفنان المغربي إلى أن عمله مع شاروخان أضاف له شعبية وجمهورًا مختلفًا وبسببه تعلم اللغة الهندية وخصوصا بعد نجاح «jabara fan»، و«ظالمة» مع ابنة بلده المطربة جميلة التي فاجأته باتصال هاتفي تحدثت فيه عن تعاونهما سويا في أربعة أعمال وبرنامج، وأنها سعيدة بالتعاون مع جريني دائمًا لأنه تعاون مريح وتكتسب منه خبرات.

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