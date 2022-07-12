عاصي الحلاني يشعل أجواء عيد الأضحى في بيروت

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا ضخما داخل هيلتون الحبتور في بيروت لمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور كامل العدد.

وأشعل عاصي أجواء الحفل وقدم مجموعة من أغنياته، منها «بحبك وبغار»، إضافة إلى تقديمه الدبكة وأغنياته التي تحمل طابع البهجة، كما قدم في الحفل أغنيته الجديدة «اضحكي» التي أشعلت حماس الجمهور الذي تواجد في الحفل، وفقا لبيان.

وعلق الحلاني على مقطع فيديو نشره عبر حساباته على السوشيال ميديا، قائلا: «ليلة من العمر في بيروت ليلة من أحلى الليالي لبنان الفرح والعز».

يشار إلى أن أغنية النجم اللبناني عاصي الحلاني الجديدة «اضحكي» قد حققت 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وهي من كلمات عبير أبوإسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبدالرضا، وسليم سلامة.