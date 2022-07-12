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«البندقية السينمائي» يطالب بإطلاق سراح الإيراني جعفر بناهي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 02:40 مساء
«البندقية السينمائي» يطالب بإطلاق سراح الإيراني جعفر بناهي
المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي في طهران، 30 أغسطس 2010 (أ ف ب)
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طالب مهرجان «البندقية»، أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، الثلاثاء، بـ«إطلاق سراح فوري» للمخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي غداة توقيفه في طهران، الإثنين.

وفي بيان، أعرب بينالي البندقية، وهو الجهة المشرفة على المهرجان السينمائي في المدينة الإيطالية، عن «عميق الاستياء» بعد توقيف المخرج «لتظاهره مع زملاء آخرين ضد توقيف السينمائيين الآخرَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان «يضم بينالي البندقية صوته إلى أصوات أخرى كثيرة علت في العالم للتنديد بأعمال القمع الحاصلة، ويطالب بإطلاق سراح المخرجين الموقوفين فورا».

وتأتي هذه الدعوة بعد استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الإثنين، في روما من جانب نظيره الإيطالي لويغي دي مايو.

وفي بيان نُشر، مساء الإثنين، لم تتطرق وزارة الخارجية الإيطالية إلى هذه التوقيفات التي أثارت موجة استنكار في عالم السينما.

التحركات الاحتجاجية
ويعد بناهي (62 عاما)، من أبرز المخرجين في الجمهورية الإسلامية، ونال جوائز دولية عدة أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان «برلين السينمائي» العام 2015 عن «تاكسي طهران»، وأفضل سيناريو في مهرجان «كان» 2018 عن فيلمه «ثلاثة وجوه».

- توقيف السينمائي المعارض جعفر بناهي في طهران

وعُرف بناهي بمواقفه المعارضة للسلطات في بلاده. وأوقف العام 2010 وتمت إدانته لاحقا بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي للجمهورية الإسلامية. وحكم عليه بالسجن ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لمدة 20 عاما، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

ويأتي توقيف بناهي بعد الكشف، الجمعة، عن توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة «الإخلال بالنظام العام» في إيران.

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