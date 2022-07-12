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هشام خرما ينتهي من الأغنية الرسمية لكأس العالم للمبارزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 01:35 مساء
هشام خرما ينتهي من الأغنية الرسمية لكأس العالم للمبارزة
من كواليس تسجيل أغنية كأس العالم للمبارزة المقامة بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)
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انتهى الموسيقار هشام خرما من تسجيل الأغنية الرسمية لكأس العالم للمبارزة، المقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور.

ويتولى هشام خرما مهمة تلحين وتوزيع الأغنية التي يغنيها كل من تسنيم العايدي ويوسف جبريال، بينما كتبها محمد الرفاعي وتسنيم وأنتجتها «بريزينتيشن»، وتحمل الأغنية اسم «We Coming Home».

وانتهى فريق العمل من تصوير الفيديو كليب الرسمي للأغنية المقرر ظهوره قبيل حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، مساء الجمعة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش «المبارزة» للرجال والسيدات في الفترة من 15 إلى 23 يوليو الجاري وتقام فعالياته في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 103 دول.

وتعقب أغنية كأس العالم للشيش أصداء النجاح التي رافقت وضع هشام خرما للموسيقى التصويرية لحملة نجم مصر وليفربول محمد صلاح الخاصة بمكافحة المخدرات، بعد مشاركته في السباق الرمضاني بموسيقى مسلسل «سوتس بالعربي» للنجوم آسر ياسين وريم مصطفى وأحمد داوود.

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